Sondaggi politici, Fratelli d’Italia cala ancora: crescono Movimento 5 Stelle, Pd e Lega Fratelli d’Italia resta in testa nei sondaggi politici ma continua a calare, crescono invece il Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico e la Lega. I dati di Swg.

A cura di Tommaso Coluzzi

Dopo mesi di rapida crescita, Fratelli d'Italia comincia a perdere colpi nei sondaggi politici. Il partito di Giorgia Meloni è sempre in testa – anche perché ha accumulato un distacco abissale sia con gli avversari delle opposizioni che con gli alleati della maggioranza – ma ha aperto il 2023 in calo nelle rilevazioni di quasi tutti gli istituti demoscopici. Lo conferma anche il sondaggio di Swg per il Tg di La7, che vede la presidente del Consiglio e i suoi in discesa rispetto alla settimana precedente: ma Meloni può stare più che tranquilla, visto che il suo partito da solo vale tanto quanto le due principali opposizioni sommate tra loro. Vediamo le percentuali nel dettaglio.

Fratelli d'Italia cala ancora, bene 5 Stelle e Pd

In testa alle intenzioni di voto, anche nel sondaggio di Swg, c'è sempre Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni: il distacco è talmente ampio che serviranno mesi – eventualmente – per ridurlo. Il partito della presidente del Consiglio, però, continua a calare e perde lo 0,4%, calando al 30,4%. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che ormai è stabilmente la seconda forza politica italiana, cresce dello 0,4% e risale al 17,8%. Bene anche il Partito Democratico, entrato nell'ultimo mese di segreteria di Enrico Letta: più 0,2% e risale al 14,2%.

Lega e Forza Italia provano la rimonta

La Lega di Matteo Salvini è sempre il primo partito sotto al podio: per il Carroccio, però, arriva un più 0,5% in una settimana, che lo fa risalire al 9,0%. Subito a seguire c'è il Terzo polo di Azione e Italia Viva: nessuna differenza per Calenda e Renzi, che restano all'8,2%. Dalle retrovie prova a risalire Forza Italia di Silvio Berlusconi, che con un più 0,2% passa al 6,8%. Chiudono l'alleanza Verdi e Sinistra al 3,6% (meno 0,2%), +Europa al 3,2% (più 0,1%), Per l'Italia con Paragone al 2,0% (meno 0,3%), Unione popolare al 2,0% (più 0,2%).