Sondaggi politici, Forza Italia stacca la Lega e si avvicina al M5s: boom di Verdi-Sinistra È stat un'estate di sondaggi stabili per Pd, Fratelli d'Italia e Movimento 5 stelle, ma lo stesso non si può dire per gli altri: Forza Italia cresce e avvicina il M5s, mentre la Lega resta indietro. Alleanza Verdi-Sinistra guadagna quasi un punto in un mese e mezzo. Ecco i risultati della Supermedia dei sondaggi politici realizzata da YouTrend.

A cura di Luca Pons

I sondaggi politici sui partiti italiani sono ripresi, dopo lo stop dell'estate. Quello che ne viene fuori è che mentre i partiti più votati sono rimasti relativamente stabili nel mese di agosto (lo si può dire di Pd e Fratelli d'Italia, ma anche del Movimento 5 stelle) i cambiamenti più grossi riguardano le altre forze politiche. Forza Italia, la Lega e soprattutto Alleanza Verdi-Sinistra sono cresciuti parecchio nelle preferenze, mentre gli schieramenti di centro sembrano in leggero declino. A registrarlo è la Supermedia dei sondaggi, effettuata da YouTrend per Agi, che mette insieme le rilevazioni effettuate nelle ultime due settimane.

Fratelli d'Italia ancora al primo posto, il Pd non cresce

Fratelli d'Italia è al 29%, con un +0,2% registrato nell'ultimo mese e mezzo. Si può dire, quindi, che il partito di Giorgia Meloni è stabile e soprattutto si mantiene al primo posto senza difficoltà. Infatti, la ‘concorrenza' risulta ancora parecchio indietro, sia nel resto del centrodestra che tra le opposizioni.

Il Partito democratico è al 23%, esattamente a sei punti di distanza, e con un -0,1% da inizio agosto. Anche in questo caso, sembra essere un risultato di sostanziale stabilità. Rispetto al periodo precedente alle elezioni europee, il Pd di Elly Schlein conferma di essersi messo alle spalle la soglia del 19/21%, attorno a cui aveva oscillato per mesi nei sondaggi. Ma il distacco con Fratelli d'Italia, per il momento, non sembra essere in calo.

Tra M5s e Forza Italia adesso ci sono solo due punti

Anche il Movimento 5 stelle è stabile all'11,4%. Il M5s registra un +0,1%, e almeno stando ai sondaggi sembra che i suoi consensi si siano ridimensionati rispetto ad alcuni mesi fa, quando si muoveva tra il 15% e il 16%. Resta da vedere se la nuova assemblea costituente in programma a ottobre riuscirà a dare nuova linfa al Movimento di Giuseppe Conte, e se il conflitto con Grillo si risolverà senza fratture.

Anche perché adesso, non troppo lontano dal M5s è arrivato Forza Italia: 9,4% nella supermedia dei sondaggi, con un +0,5% nelle ultime settimane, forse anche grazie al dibattito sulla cittadinanza. Il salto di mezzo punto ha portato FI a due punti di distanza dal Movimento. Non si tratta di un distacco ridotto, e per il momento un sorpasso sembra improbabile. Ma certamente i due partiti sono più vicini di quanto lo siano stati dall'inizio della legislatura.

La Lega sale all'8,7% con un risultato che non si può definire deludente (+0,3%), ma i sondaggi sembrano registrare che in questo momento Forza Italia è il secondo partito della coalizione. Il Carroccio di Salvini, invece, nonostante alle Europee abbia retto anche grazie alle preferenze per Roberto Vannacci, ora è dietro a FI di quasi un punto.

Alleanza Verdi-Sinistra sopra il 7%, in calo il centro

Nel resto dell'opposizione il risultato migliore è quello di Alleanza Verdi-Sinistra: 7,1%, con un +0,7% nelle preferenze. È la crescita più significativa di tutti i partiti, e conferma che al momento Avs sembra essere riuscito a conquistare una fetta di elettorato ben più grossa di quella che l'aveva votato alle ultime politiche.

Meno bene invece Azione di Carlo Calenda (3,1%, -0,1%), Italia viva di Matteo Renzi (2,2%, -0,1%) e +Europa (1,6%, -0,2%). Tra le liste non presenti in Parlamento la Supermedia rileva il risultato della lista di Michele Santoro Pace terra dignità, calata all'1,1% (-0,2%).