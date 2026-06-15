Sondaggi politici, Fn di Vannacci cresce di mezzo punto: Pd perde lo 0,8%, mai così basso dalle europee

Secondo l’ultima Supermedia di Agi/Youtrend, il Pd perde lo 0,8% e tocca il dato minimo dalle europee, ma la crescita del M5S e la tenuta degli alleati portano il campo largo in vantaggio sul centrodestra. Cala anche la coalizione di governo, penalizzata dalla Lega, mentre cresce Futuro Nazionale di Roberto Vannacci.

Il Partito democratico perde lo 0,8% di consensi, ma grazie alla salita del Movimento 5 Stelle e alla stabilità di Alleanza Verdi Sinistra e degli altri partiti di coalizione, il campo largo è in vantaggio sul centrodestra. È questo il dato più significativo che emerge dall'ultima Supermedia realizzata da Agi/Youtrend, che include sondaggi realizzati dal 28 maggio al 10 giugno.

Anche il centrodestra cala nei sondaggi, principalmente a causa della continua flessione della Lega, i cui voti nutrono invece le fila di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci. Così la coalizione di governo si attesta a soli 0,5 punti di distanza dal campo largo, che però ha la meglio secondo le rilevazioni.

Le percentuali di voto partito per partito

Fratelli d'Italia continua a guidare non solo la coalizione di centrodestra ma tutti i sondaggi, rimanendo il primo partito del Paese con il 28,3% di preferenze. Una percentuale che cala solo dello 0,1% rispetto all'ultima Supermedia pubblicata il 28 maggio.

Lo scostamento più rilevante è quello del Pd, che perde lo 0,8% di preferenze e segna il suo peggior dato dalle Europee di due anni fa. Il partito di Elly Schlein si ferma quindi al 21,4%, a quasi 7 punti di distanza da Fratelli d'Italia.

Di contro, il partito che cresce di più è il Movimento 5 Stelle (+0.6%). Dopo la perdita di consensi registrata nell'ultima Supermedia, il partito guidato da Giuseppe Conte sfiora ora il 13%, attestandosi al 12,9%.

Forza Italia segue i pentastellati, a quasi 5 punti di distanza, con l'8% dei consensi, dopo un leggero calo dello 0,2%. Dietro il partito di Antonio Tajani c'è la Lega di Matteo Salvini. Continua la flessione del Carroccio, che perde un ulteriore 0,3% di preferenze arrivando a toccare il 6,7%.

Solo 0,2 punti separano la Lega da Alleanza Verdi Sinistra, che rimane stabile al 6,5%. Seguono Futuro Nazionale, che continua a crescere (+0,4%) e arriva al 4,4%, Azione, che scende leggermente allo 2,9% (-0,1%), e Italia Viva, che subisce la stessa flessione del partito di Calenda arrivando così al 2,4%. Unico partito stabile insieme ad Avs è +Europa, che si conferma all'1,4%. Chiude Noi Moderati, con l'1,2% (-0,1%)

Come vanno le coalizioni: il campo largo è avanti sul centrodestra

Nel complesso, il campo largo, pur arretrando dello 0,2%, si conferma sulla carta la prima coalizione. Secondo la media dei dati raccolti da Agi/Youtrend, la coalizione di centrosinistra ad oggi otterrebbe il 44,7% delle preferenze. Spacchettando invece il campo largo secondo le coalizioni che si erano presentate al voto nel 2022, il centrosinistra si fermerebbe al 29,4 (-0,7% rispetto al 28 maggio), il Movimento 5 Stelle al 12,9% (+0,6%) e l'allora Terzo polo al 5,3% (-0,3%).

La coalizione di centrodestra, invece, perde lo 0,6% di consensi rispetto all'ultima Supermedia, fermandosi al 44,2%. Un dato che non basta per confermarsi la coalizione vincente. Rimangono fuori dai giochi delle alleanze, per come le conosciamo oggi, Futuro Nazionale, che abbiamo detto essere al 4,4%, e Azione, che, ricordiamo, si attesta al 2,9%.