Sondaggi politici, Fn di Vannacci cresce di mezzo punto: Pd perde lo 0,8%, mai così basso dalle europee
Il Partito democratico perde lo 0,8% di consensi, ma grazie alla salita del Movimento 5 Stelle e alla stabilità di Alleanza Verdi Sinistra e degli altri partiti di coalizione, il campo largo è in vantaggio sul centrodestra. È questo il dato più significativo che emerge dall'ultima Supermedia realizzata da Agi/Youtrend, che include sondaggi realizzati dal 28 maggio al 10 giugno.
Anche il centrodestra cala nei sondaggi, principalmente a causa della continua flessione della Lega, i cui voti nutrono invece le fila di Futuro Nazionale, il partito di Roberto Vannacci. Così la coalizione di governo si attesta a soli 0,5 punti di distanza dal campo largo, che però ha la meglio secondo le rilevazioni.
Le percentuali di voto partito per partito
Fratelli d'Italia continua a guidare non solo la coalizione di centrodestra ma tutti i sondaggi, rimanendo il primo partito del Paese con il 28,3% di preferenze. Una percentuale che cala solo dello 0,1% rispetto all'ultima Supermedia pubblicata il 28 maggio.
Lo scostamento più rilevante è quello del Pd, che perde lo 0,8% di preferenze e segna il suo peggior dato dalle Europee di due anni fa. Il partito di Elly Schlein si ferma quindi al 21,4%, a quasi 7 punti di distanza da Fratelli d'Italia.
Di contro, il partito che cresce di più è il Movimento 5 Stelle (+0.6%). Dopo la perdita di consensi registrata nell'ultima Supermedia, il partito guidato da Giuseppe Conte sfiora ora il 13%, attestandosi al 12,9%.
Forza Italia segue i pentastellati, a quasi 5 punti di distanza, con l'8% dei consensi, dopo un leggero calo dello 0,2%. Dietro il partito di Antonio Tajani c'è la Lega di Matteo Salvini. Continua la flessione del Carroccio, che perde un ulteriore 0,3% di preferenze arrivando a toccare il 6,7%.
Solo 0,2 punti separano la Lega da Alleanza Verdi Sinistra, che rimane stabile al 6,5%. Seguono Futuro Nazionale, che continua a crescere (+0,4%) e arriva al 4,4%, Azione, che scende leggermente allo 2,9% (-0,1%), e Italia Viva, che subisce la stessa flessione del partito di Calenda arrivando così al 2,4%. Unico partito stabile insieme ad Avs è +Europa, che si conferma all'1,4%. Chiude Noi Moderati, con l'1,2% (-0,1%)
Come vanno le coalizioni: il campo largo è avanti sul centrodestra
Nel complesso, il campo largo, pur arretrando dello 0,2%, si conferma sulla carta la prima coalizione. Secondo la media dei dati raccolti da Agi/Youtrend, la coalizione di centrosinistra ad oggi otterrebbe il 44,7% delle preferenze. Spacchettando invece il campo largo secondo le coalizioni che si erano presentate al voto nel 2022, il centrosinistra si fermerebbe al 29,4 (-0,7% rispetto al 28 maggio), il Movimento 5 Stelle al 12,9% (+0,6%) e l'allora Terzo polo al 5,3% (-0,3%).
La coalizione di centrodestra, invece, perde lo 0,6% di consensi rispetto all'ultima Supermedia, fermandosi al 44,2%. Un dato che non basta per confermarsi la coalizione vincente. Rimangono fuori dai giochi delle alleanze, per come le conosciamo oggi, Futuro Nazionale, che abbiamo detto essere al 4,4%, e Azione, che, ricordiamo, si attesta al 2,9%.