Sondaggi politici, FdI stacca ancora il Pd mentre Forza Italia cerca il sorpasso sulla Lega I risultati della nuova Supermedia dei sondaggi politici: crescita lenta ma costante per Fratelli d’Italia. che lascia indietro Pd e M5s. Tra gli alleati di centrodestra Forza Italia vede ancora un ‘effetto Berlusconi’ e guadagna terreno sulla Lega, mentre nel Terzo polo sia Italia viva che Azione sono in calo.

A cura di Luca Pons

L'ultima Supermedia dei sondaggi politici realizzata da Agi e Youtrend mostra i risultati delle ultime due settimane: l'andamento è costante ma in leggera crescita per Fratelli d'Italia, mentre sia Partito democratico che Movimento 5 stelle restano fissi sui loro punteggi di metà giugno. La rilevazione è iniziata il 15 giugno, giorno successivo ai funerali di Silvio Berlusconi: si spiega così perché Forza Italia abbia una forte crescita che, insieme al calo della Lega, mette in discussione il secondo posto nella coalizione di centrodestra.

FdI senza rivali, Forza Italia guadagna quasi un punto intero

Il primo partito in Italia resta stabilmente Fratelli d'Italia, con il 28,9% e un lieve aumento dello 0,1%. Lo schieramento di Giorgia Meloni è lontano, nella media, dalla soglia simbolica del 30%, ma al momento non ha di che preoccuparsene dato che l'opposizione resta lontana. Il Partito democratico è fisso al 20,2%: nelle ultime due settimane di giugno, nonostante l'opposizione su temi come precarietà, lavoro e povertà, il Pd di Elly Schlein è rimasto fermo nei consensi. Lo stesso vale per il Movimento 5 stelle al 15,8%: il dato non è cambiato nonostante la manifestazione del 17 giugno e la protesta in particolare sul dl Lavoro.

Nel resto del centrodestra, le scorse settimane hanno visto un cambiamento degli equilibri: la Lega è scesa all'8,7% perdendo mezzo punto, mentre Forza Italia (8,2%) ha guadagnato lo 0,9%. I due restano separati da mezzo punto, quando nel precedente sondaggio la distanza era di quasi due punti. È evidente l'effetto della morte di Silvio Berlusconi, dato che la rilevazione per la Supermedia è partita il 15 giugno, giorno successivo ai funerali del fondatore e presidente di FI. Resta da vedere se nelle prossime settimane questo effetto svanirà e la Lega tornerà saldamente al secondo posto nella coalizione.

Terzo polo in calo, ma si riduce la distanza tra Renzi e Calenda

L'effetto Berlusconi, forse, si vede anche nelle opposizioni. Il dato certo è che i partiti centristi del Terzo polo sono entrambi in perdita, nella seconda metà del mese. Azione, di Carlo Calenda, scende al 3,6% (-0,3%) mentre Italia viva di Matteo Renzi cala al 3% (-0,2%). Continua ad assottigliarsi la distanza tra i due, anche in questo caso ridotta a poco più di mezzo punto.

Tra i partiti minori del centrosinistra che si presentò alle elezioni di settembre 2022, c'è un leggero aumento per l'Alleanza Verdi-Sinistra (3%, +0,1%) compensato da un calo di +Europa (2,3%, -0,2%). Gli altri partiti rilevati dalla Supermedia di sondaggi sono Italexit di Gianluigi Paragone (1,9%, -0,3%) e Unione popolare di Luigi De Magistris (stabile all'1,5%). Infine c'è Noi Moderati, il quarto partito della coalizione di centrodestra, che scende all'1% perdendo un decimo di punto.