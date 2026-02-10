Sondaggi politici, FdI in calo, crolla la Lega: il partito di Vannacci debutta al 3,3%, chi vince

Drastico calo per FdI e Lega. A strappare voti ai due alleati sembra essere il nuovo partito di Vannacci, Futuro Nazionale, che debutta nei sondaggi con il 3,3% (una cifra che corrisponde esattamente alla somma dei consensi persi da Lega e FdI nell’ultima settimana). Ecco l’ultimo Swg.

Drastico calo per Fratelli d'Italia e Lega. I due partiti perdono rispettivamente l'1,2% e l'1,1%, portandosi al 30,1% e al 6,6%. A strappare i consensi ai due alleati di centrodestra sembra essere proprio Futuro Nazionale, la nuova creazione politica di Roberto Vannacci, che debutta nei sondaggi con il 3,3%. Leggera flessione anche per Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, che perdono entrambi tre decimi. Vediamo nel dettaglio che cos'è emerso dall'ultimo sondaggio di Swg.

Le intenzioni di voto

Il dato sicuramente più interessante su cui vale la pena soffermarsi è il crollo di Fratelli d'Italia e Lega. Nel giro di una settimana arretrano entrambi di più di un punto. Ma se il calo di FdI è quantomeno "assorbito" dai livelli molto alti dei suoi consensi, che gli permettono di rimanere sopra il 30%, a subire un vero e proprio tracollo è il Carroccio. Il partito di Matteo Salvini scende al 6,6%, probabilmente il livello più basso degli ultimi tre anni.

Una variazione che non può non essere letta alla luce degli avvenimenti che hanno riguardato la Lega negli ultimi giorni. Il burrascoso divorzio con Vannacci, lo scambio di accuse tra l'ex generale e il segretario, l'annuncio di un nuovo partito e la fuoriuscita di due leghisti di peso, delusi dalle posizioni "troppo morbide" assunte da Salvini su alcuni temi cari all'ultradestra, hanno travolto il Carroccio che ora vede i suoi consensi diminuire.

A guadagnarci sembra essere Futuro Nazionale, il nuovo partito di Vannacci di cui fanno già parte tre parlamentari: Emanuele Pozzolo (ex FdI) e gli ex leghisti Rossano Sasso ed Edoardo Ziello. La new entry nell'area dell'ultradestra fa il suo esordio nei sondaggi con il 3,3%, sopra la soglia di sbarramento (una cifra che corrisponderebbe perfettamente alla somma dei consensi persi da Lega e FdI nell'ultima settimana). Va detto, al momento si tratta di prime rilevazioni. In altre Futuro Nazionale raggiunge a malapena l'1,5% e bisognerà vedere se l'ex generale sarà in grado di assicurare la sopravvivenza politica della sua nuova creazione.

Nella maggioranza, l'unico a non risentire del trambusto che ha coinvolto il centrodestra è Forza Italia, che recupera due decimi e si porta all'8,4%. Ora lo stacco con la Lega è decisamente più netto.

Spostandosi invece, nel centrosinistra, si segnala il leggero calo del Pd, che scende al 22,2% (-0,3%) e del Movimento 5 Stelle, che prende l'11,7%. Alleanza Verdi-Sinistra varia di pochissimo (-0,1%), al 6,4%.

In fondo alla classifica troviamo: Azione, al 3,1%; seguito da Italia Viva, che si ferma al 2,2% e +Europa, all'1,5% (+0,1). Chiude Noi Moderati con l'1,1%.