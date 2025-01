video suggerito

Sondaggi politici, Fdi è il partito che cresce di più nell'ultimo mese La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è ancora la leader più amata dagli italiani: lo dice il primo sondaggio Dire-Tecnè del 2025. Secondo la rilevazione, anche il consenso degli italiani nel governo di centrodestra è in crescita, con un +1,9% rispetto allo scorso 20 dicembre.

A cura di Annalisa Cangemi

Il primo sondaggio Dire-Tecnè del 2025, con interviste effettuate tra il 9 e 10 gennaio, mostra una crescita per il partito di Giorgia Meloni: Fdi con il 29,8% resta stabilmente il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani, guadagnando l'1,2% rispetto a tre settimane fa.

A seguire nel podio troviamo il Pd con il 23,3%, un calo di 0,4 punti rispetto alla rilevazione dello scorso 20 dicembre. Al terzo posto Forza Italia con l'11,5% (+0,1%). Passando agli altri partiti, il Movimento 5 Stelle di Conte si attesta al 10,4%, perdendo lo 0,3%. La Lega è stabile all'8,8%, non fa registrare nessuna variazione; mentre Verdi e Sinistra al 6,1% con un -0,1 rispetto alla rilevazione pubblicata tre settimane fa. Azione al 2,6% perde lo 0,1%, Italia Viva al 2,0% cala di 0,2%, mentre +Europa è stabile all'1,8%.

Sale la fiducia nel governo Meloni

Secondo quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè, il consenso degli italiani al governo è in crescita. La quota di chi ha fiducia nell'esecutivo, infatti, è del 42,1%, con un +1,9% rispetto allo scorso 20 dicembre. Non ha fiducia il 50,2%, in calo del 2,1%. Chi ‘non sa' è il 7,7% con un aumento dello 0,2%.

La prima classifica dei leader del 2025

Giorgia Meloni e Antonio Tajani sono ancora i leader politici più graditi agli italiani, con il consenso per la premier al 43,9%, in crescita del 2,5% rispetto allo scorso 20 dicembre, mentre il leader di Fi, al 39%, guadagna l'1,3%. Elly Schlein, terza, è stabile al 31,4%. Al quarto posto troviamo poi Giuseppe Conte, al 29,5% dei consensi con un -0,2% nelle ultime tre settimane; segue il leader della Lega Matteo Salvini con il 27,0% e un +0,3%. Emma Bonino al 20,3% perde lo 0,2%, mentre Carlo Calenda al 18,9% cala dello 0,1%. Angelo Bonelli al 16,5% fa registrare un +0,1%, e il suo alleato Nicola Fratoianni è praticamente alla pari, al 16,2%, perdendo lo 0,1%. Chiude la classifica Matteo Renzi, con il 13,9%, -0,2% rispetto all'ultimo sondaggio del 2024.