Sondaggi politici, Fdi è cresciuto nell’ultimo anno (di quasi un punto) mentre FI e Lega vanno giù

L'ultima Supermedia YouTrend/Agi uscita a fine 2025 ci dà qualche indicazioni utile per comprendere le intenzioni di voto degli italiani per il nuovo anno, con le elezioni politiche del 2027 che si avvicinano sempre di più.

E anche l'ultima ‘istantanea' di questo 2025 conferma i rapporti di forza ormai consolidati nell'ultimo periodo. Nonostante le numerose elezioni, amministrative e soprattutto regionali, che hanno segnato soprattutto gli ultimi mesi dell'anno, il bilancio dei partiti non si discosta molto da quello di un anno fa. Non ci sono state grandi rivoluzioni insomma. C'è stato un lieve riequilibrio sia nel campo delle opposizioni – con un leggero indebolimento del Pd a vantaggio di M5s e, in parte, di Avs – sia all'interno della maggioranza – bene FdI, un po' meno FI e Lega – ma nel complesso il 2025 si è rivelato un anno estremamente ‘piatto', tanto che la variazione media nei consensi dei principali partiti è stata pari all'1,6%, di gran lunga il valore più basso da quando esiste la Supermedia, cioè dal 2017.

Stiamo parlando della media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. L'ultima ponderazione, che include sondaggi realizzati dal 15 al 28 dicembre, è stata effettuata il giorno 29 dicembre. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti: EMG (data di pubblicazione: 18 dicembre), Ipsos (20 dicembre), Noto (17 dicembre), SWG (15 e 22 dicembre), Tecne' (19 dicembre) e Youtrend (23 dicembre).

Le intenzioni di voto: chi vincerebbe se si votasse oggi

Ecco nel dettaglio la Supermedia Liste, che mette a confronto le intenzioni di voto del 29 dicembre con la Supermedia del 27 dicembre 2024. Al primo posto si piazza ancora Fratelli d'Italia di Meloni, in crescita al 29,6% (+0,7). Segue il Pd, in calo al 21,9% (-1,4 rispetto all'anno scorso). Al terzo posto c'è il M5s di Conte, che volta al 12,7% (+1,2).

Male per gli altri due partiti della maggioranza: Forza Italia di Tajani perde mezzo punto e scivola all'8,6% (-0,5); mentre la Lega di Salvini passa all'8,3% (-0,4).

Il 2025 è stato un anno positivo per Alleanza Verdi Sinistra, che aumenta il suo consenso e sale al 6,4% (+0,3), così come Azione di Calenda, al 3,3% (+0,8) e Italia Viva di Renzi, al 2,4% (+0,1). +Europa fa registrare un calo, all'1,6% (-0,4). Nessuna variazione per Noi Moderati di Lupi, inchiodato all'1,1% (=).

Questa, invece, la Supermedia Coalizioni 2022: il Centrodestra è dato al 47,5% (con una perdita complessiva in un anno dello 0,6%); il Centrosinistra è al 29,9% (-1,6), mentre come abbiamo visto il M5s è al 12,7 (+1,2) e il Terzo Polo, che non esiste più formalmente come coalizione, è al 5,6% (+0,8).