Sondaggi politici, Fdi cresce ancora, mentre gli alleati Lega e Forza Italia sono alla pari, con l'8,5% L'ultimo sondaggio di Termometro politico segnala una situazione di parità tra Forza Italia e Lega, entrambe all'8,5% questa settimana.

A cura di Annalisa Cangemi

L'ultimo sondaggio di Termometro politico, con interviste raccolte tra il 29 e il 30 gennaio, dimostra ancora una volta che il partito di Giorgia Meloni è in perfetta salute, in base alle intenzioni di voto: Fdi è al 29,8% e risulta in salita, rispetto al sondaggio di sette giorni fa, quando era dato al 29,5%.

Rispetto al sondaggio del 24 gennaio 2024, si segnala inoltre ancora una situazione di parità tra gli altri due alleati della coalizione di centrodestra, con Forza Italia che riaggancia la Lega riducendo lo scarto di ben mezzo punto percentuale in appena 7 giorni (+0,2 per gli azzurri e -0,3 per il Carroccio): i due partiti sono entrambi all'8,5%.

Nel centrosinistra settimana negativa per il Pd, che perde due decimi in sette giorni e si porta al 22,4%; mentre sale dello 0,3% il M5s di Conte, e arriva all'11,2%. Avs scende leggermente, dal 6,5 al 6,4%. Anche Azione di Calenda è in lieve calo, al 2,8% (-0,1% in una settimana); neanche per Italia viva è stata una settimana favorevole, e il partito di Renzi scende dal 2,4 al 2,3%. Invariata Più Europa, stabile al 2%.

Termometro politico segnala che da questa settimana, Sud chiama Nord (sondato l’ultima volta allo 0,4%) rientra adesso tra gli ‘altri', ed è anche per questo che il dato sui partiti minori cresce dall'1,9 fino al 2,6%.

Aumenta sensibilmente la percentuale di chi ha molta fiducia in Giorgia Meloni: dal 27,5% arriva al 29,6%. Nel complesso, il livello di fiducia in Giorgia Meloni arriva al 43,5%.

Cosa pensano gli italiani dell'avviso di garanzia a Meloni per il caso Almasri

La premier Meloni è indagata per peculato e favoreggiamento per la scarcerazione del generale libico, per il quale la CPI ha spiccato un mandato di cattura per crimini di guerra. Cosa ne pensano gli elettori? Da un lato, il 23,6% che crede che si tratto di "Un’indagine è doverosa, il Governo si è comportato in modo scandaloso, proteggendo un criminale responsabile di decine di morti". Poi c'è un 25,8% che afferma che "l’indagine è un atto dovuto. Forse finirà in nulla, ma il vittimismo e gli attacchi di Giorgia Meloni ai magistrati sono ingiustificati".

Per il 10,9% invece "Almasri è un soggetto controverso, ma il rilascio è stato dovuto a legittime considerazioni politiche e tecnico-giuridiche". La maggior parte degli interpellati, il 38,3% afferma invece che "Si tratta dell’ennesimo tentativo da parte di aree vicino all’opposizione di colpire il centrodestra attraverso la giustizia e la magistratura".