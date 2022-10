Sondaggi politici, dopo le elezioni continua a crescere Fratelli d’Italia mentre crolla il PD È il quadro che emerge dall’ultima supermedia dei sondaggi Agi e Youtrend. Anche dopo le elezione il trend per il partito di Giorgia Meloni si conferma positivo, mentre al contrario prosegue la discesa del Partito democratico.

A cura di Annalisa Girardi

Continua a crescere Fratelli d'Italia. Anche dopo le elezione il trend per il partito di Giorgia Meloni si conferma positivo. Al contrario, prosegue la discesa del Partito democratico. È il quadro che emerge dall'ultima supermedia dei sondaggi Agi e Youtrend. Vediamo come sono cambiate le intenzioni di voto degli italiani nel giro di poche settimane.

Fratelli d'Italia non solo resta saldamente primo partito, ma cresce di quasi un punto percentuale rispetto al risultato ottenuto lo scorso 25 settembre. Il partito di Giorgia Meloni arriva così al 26,7%. Al contrario il Partito democratico crolla a qualche settimana dal voto: i dem perdono l'1,1% e scendono così al 18%: ci sono oltre otto punti e mezzo a separare Pd e FdI.

Dopo le elezioni cresce anche il Movimento Cinque Stelle. Che guadagna oltre un punto percentuale arrivando così a quota 16,7%, a un passo dal Pd. Tra i pentastellati e i dem non c'è nemmeno un punto e mezzo.

Giù anche la Lega. Dopo il tonfo alle elezioni il Carroccio continua a scendere nelle intenzioni di voto e scivola sotto quota 10%. Per la precisione, secondo la supermedia Agi/Youtrend, il partito di Matteo Salvini arriva appena all'8,1% dei consensi.

È pressoché stabile, invece, il Terzo polo di Azione e Italia Viva che supera Forza Italia e si colloca in quinta posizione appena dietro la Lega. La formazione guidata da Carlo Calenda passa dal 7,8% dello scorso 25 settembre al 7,9%. Cala leggermente Forza Italia, che va invece dall'8,1% al 7,8%, scivolando quindi dietro Azione e Iv.

Questo per quanto riguarda le principali forze politiche. Tra le formazioni minori, l'alleanza Sinistra e Verdi cresce leggermente arrivando al 3,9%. Sale anche +Europa che arriva al 3,1%: se questo fosse stato il risultato lo scorso 25 settembre, avrebbe superato la soglia di sbarramento e sarebbe riuscito a entrare come formazione in Parlamento.