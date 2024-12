video suggerito

Sondaggi politici, cresce il Pd e si avvicina a Fratelli d'Italia: chi è avanti tra FI e Lega Il calo di Fdi e la crescita del Pd accorcia la distanza tra i due, rispettivamente al 29,5% e al 24,5%. Va male il M5s che retrocede all'11,5%. Stabili Lega e FI, con gli azzurri avanti al 9%. Vediamo che cos'è emerso nell'ultimo sondaggio dell'Istituto Noto.

A cura di Giulia Casula

Si avvicinano Fratelli d'Italia e Partito democratico. Il calo di Fdi e la crescita dei dem ha accorciato la distanza tra i due partiti, che ora sono a cinque punti l'uno dall'altro. Va male invece, il M5s che perde lo 0,5%. Forza Italia e Lega restano stabili, con gli azzurri avanti. Nessuna variazione nemmeno per Avs. Ecco i risultati dell'ultimo sondaggio di Noto per Porta a Porta.

Chi scende e chi sale nei consensi secondo i sondaggi

Nelle due settimane precedenti Fratelli d'Italia ha perso mezzo punto ed è sceso al 29,5%. Il partito di Meloni abbandona quota 30% ma rimane comunque primo. Anche se negli ultimi tempi Fdi ha registrato un lieve ma costante calo, non si può parlare di un vero e proprio trend. I suoi consensi si sono rafforzati in questi anni e le percentuali su cui viaggia restano abbastanza rassicuranti, nonostante le fasi di leggera flessione.

Dall'altra parte però, il Partito democratico sta assistendo a una nuova crescita che lo sta gradualmente avvicinando a Fratelli d'Italia. A distanza di due settimane infatti, i dem guadagnano lo 0,5% e salgono al 24,5%.

Lo spazio tra i due partiti si è ridotto, anche se resta ancora ampio. Ad ogni modo sia Fdi e che Pd arrivano primi nelle rispettive coalizioni di maggioranza e opposizione, e si piazzano ben distanti dai loro alleati all'interno di un quadro che ormai appare sempre più polarizzato.

Il Movimento 5 stelle, che fino a non troppo tempo fa, poteva ancora contendersi il ruolo di leader di minoranza, siede a parecchi punti di distanza dai dem, all'11,5tra i due partiti %. I 5S, che hanno perso lo 0,5% nelle ultime settimane, proprio in questi giorni sono impegnati con le ripetizione delle votazioni dopo il ricorso di Beppe Grillo contro i risultati della prima Costituente. Da questa nuova consultazione dipenderà molto del futuro del Movimento e del suo fondatore.

Tornando al centrodestra, non si registrano variazioni per le altre due forze di governo. Sia Lega che Forza Italia sono rimasti stabili, rispettivamente all'8% e al 9%. Al momento dunque, la sfida vede in testa gli azzurri, un punto avanti sul Carroccio.

Resta ferma, al 6%, anche Alleanza Verdi-Sinistra. Dopo il boom delle europee, la crescita del partito di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni sembra essersi arrestata. Nonostante ciò, Avs regge nei consensi.

Per quanto riguarda gli altri partiti più piccoli, con un +0,5% Italia Viva sale a 2,5% e si posiziona a fianco ad Azione, che invece retrocede di mezzo punto. Seguono infine, Noi Moderati, che recupera lo 0,5% ed è dato al 2%, e +Europa, ferma all'1,5%.