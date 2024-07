Sondaggi politici, cresce ancora Fratelli d’Italia: M5s in ripresa verso l’11%, bene anche Forza Italia

video suggerito

Supermedia Agi/Youtrend ha pubblicato l'ultimo sondaggio prima della pausa estiva. Fratelli d'Italia conferma la sua crescita, che lo vede ormai vicino alla soglia del 30%. Lieve calo per il Partito democratico che però si mantiene attorno all'asticella raggiunta alle elezioni europee. In ripresa invece, rispetto al risultato dell'8 e 9 giugno, il Movimento 5 Stelle, al 10,6%. Bene anche Forza Italia, che raggiunge il 9%, staccando così la Lega. Vediamo come sono andati i principali partiti politici nelle ultime due settimane.

L'andamento dei consensi sembra ricalcare quello fuoriuscito dall'ultima consultazione elettorale che ha coinvolto il Paese intero, chiamato alle urne per eleggere i propri rappresentanti a Bruxelles. Occorre segnalare, però, qualche piccola variazione. Se da una parte Fratelli d'Italia mantiene lo status di primo partito, in crescita al 29,2 %(+0,2%), sul fronte dell'opposizione si registrano dei cambiamenti.

Nelle ultime due settimane infatti, il Partito democratico ha perso terreno, seppur con un calo di leggera entità (-0,2%) scendendo al 23,6%. Ad ogni modo, la compagine guidata da Elly Schlein resta la prima forza politica d'opposizione nel Paese, seguita a distanza dalle altre. La variazione principale, tuttavia, riguarda i due partiti, Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle, tra i quali, dopo le europee, sembrava essersi aperta la contesa per il posto di secondo partner all'interno del cosiddetto campo largo.

Il M5s è dato in ripresa, dopo il deludente 9,9% di due mesi fa, e con un +0,3% sale al 10,6%, avvicinandosi così alla soglia dell'11%. Contrariamente, Avs, che nelle settimane successive all'exploit delle elezioni per l'Eurocamera si era attestata attorno al 7%, ora registra una lieve flessione che la fa fermare al 6,7%. Si tratta comunque, di una percentuale che conferma quella ottenuta l'8 e 9 giugno e che, per ora, tiene al riparo il partito di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni dal rischio di rientrare nel gruppo dei partiti minori.

Tornando invece, all'interno della maggioranza di governo, tra Lega e Forza Italia prosegue il solito testa a testa che vede però gli azzurri in vantaggio di oltre mezzo punto. Mentre infatti il Carroccio resta stabile all'8,5%, il partito di Antonio Tajani sale al 9,1% (+0,1%).

Tra i partiti più piccoli, a passarsela meglio in termini di consensi è Azione, dato al 3,2 (-0,1%), seguito dall'ex partner terzopolista, Italia Viva, al 2,1%. Pressoché analogo l'andamento registrato da +Europa, al 2%, mentre il partito di Michele Santoro, Pace, Terra e Dignità perde lo 0,4% dei consensi e si arena all'1,4%. Seguono, ravvicinati, Sud chiama Nord di Cateno De Luca all'1,1% e Noi Moderati di Maurizio Lupi all'1%.

Supermedia coalizioni, cosa scelgono gli elettori tra cdx e csx

Nella sua rilevazione, Supermedia si è soffermata anche sulle intenzioni di voto degli elettori rispetto alle grandi coalizioni: in testa il centrodestra con il 47,7% di gradimento (+0,1%) mentre il centrosinistra, da cui però viene escluso il Movimento 5 stelle, resta al 32,2% (-0,4%). Attualmente, l'ipotesi di un ingresso stabile nel campolargo da parte del partito di Giuseppe Conte porterebbe almeno dieci punti percentuali alla coalizione guidata da Schlein. L'area centrista dell'ex Terzo polo invece, resta stabile al 5,3%.