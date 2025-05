video suggerito

Sondaggi politici, chi sale e chi scende tra i partiti: Forza Italia guadagna mezzo punto, Lega giù Secondo l’ultimo sondaggio Noto sulle intenzioni di voto degli italiani, Forza Italia ‘ruba’ consensi alla Lega: gli azzurri sono al 9%, guadagnando mezzo punto (+0,5%), mentre la Lega di Salvini all’8,5% lo perde (-0,5%). Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Annalisa Cangemi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

In base all'ultimo sondaggio realizzato da Noto per Porta a Porta sulle intenzioni di voto degli italiani, il primo partito resta Fratelli d'Italia di Meloni, che non subisce variazioni rispetto all'ultima rilevazione dello scorso aprile: Fdi è stabile al 31%.

Guardando alle intenzioni di voto, al secondo posto c'è il Partito Democratico di Schlein, al 21,5%, che perde mezzo punto, 0,5% in meno rispetto al 16 aprile.

Stabile anche il Movimento Cinque stelle di Conte al 13%. Bene Forza Italia di Tajani, al 9%, in crescita di mezzo punto (+0,5%); penalizzata la Lega di Salvini, che scivola all'8,5%, in calo proprio dello 0,5%. Nel campo del centrosinistra, Alleanza Verdi e Sinistra guadagna un punto e va al 6,5%, mentre Azione resta al 3%. Giù Italia Viva, che passa al 2,%, in calo dello 0,5%, così come +Europa all'1,5%. Noi Moderati resta all'1,5%.

In generale, analizzando il consenso delle coalizioni, il centrodestra è stabile al 50%, mentre il centrosinistra al 29,5%. L'eventuale ‘campo largo' è dato al 47,5%, perderebbe lo 0,5%. Gli astenuti-indecisi, infine, si attestano al 46% (erano al 45% nella scorsa rilevazione).

I sondaggi delle elezioni amministrative 2025

È tempo di elezioni comunali, con l'appuntamento elettorale del 25 e 26 maggio, in cui saranno chiamati al voto i comuni delle Regioni a statuto ordinario. L'istituto Noto ha divulgato anche le intenzioni di voto relative ai 4 capoluoghi di provincia coinvolti, cioè Genova (Liguria), Ravenna (Emilia-Romagna), Taranto (Puglia) e Matera (Basilicata).

Il campo largo risulta in vantaggio a Genova (50% contro il 47% del centrodestra) e a Ravenna (58% contro Fdi-Fi e civiche al 31%, Lega e altre civiche al 6,5%). Il centrosinistra è dato al 51% a Matera (contro il centrodestra al 31% e M5S al 10%). A Taranto il centrosinistra sarebbe al 38%, Lega+civiche al 24%, Fi, Noi Moderati + altre civiche al 22%.