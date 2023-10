Sondaggi politici, boom di voti per la Lega mentre Fratelli d’Italia fatica: Pd sale e stacca il M5s La Lega si prende mezzo punto nel nuovo sondaggio politico di Swg, e Fratelli d’Italia perde quasi la stessa quantità di voti. Nella stessa settimana, il Pd torna a crescere e lascia indietro il M5s, ma non supera ancora la soglia del 20%.

A cura di Luca Pons

Male Fratelli d'Italia, bene la Lega che si prende mezzo punto percentuale in una settimana. Questo è uno dei dati più significativi che emergono dal sondaggio politico-elettorale di Swg per il Tg La7. Va bene il Pd, che si riavvicina al 20% e riesce ad allontanarsi dal Movimento 5 stelle.

Fratelli d'Italia scende nei consensi mentre la Lega cresce

Fratelli d'Italia scende al 28,7% perdendo lo 0,4% dei voti in una settimana. Sia chiaro, per il partito di Giorgia Meloni non si tratta di numeri preoccupanti per il momento: nonostante il calo resta il primo partito in Italia con un margine di circa nove punti sul Pd. Semmai può preoccupare che allo stesso tempo gli alleati/rivali della Lega salgano al 10,3% facendo registrare un +0,5%: mezzo punto guadagnato in sette giorni e doppia cifra superata per il Carroccio di Matteo Salvini, che nelle scorse settimane ha deciso di staccarsi in modo più deciso da Meloni su temi come l'immigrazione.

Forza Italia scende al 6,4% con un calo dello 0,1%. Un risultato sostanzialmente stabile per il partito, che nelle ultime settimane si è stabilizzato su un risultato più basso di quello ottenuto alle scorse elezioni politiche, poco più di un anno fa. A fine settembre, il segretario Antonio Tajani ha detto che l'obiettivo di FI è arrivare al "20% dei voti" entro "uno o due anni".

Pd vicino al 20%, il M5s resta indietro

Il Partito democratico sale al 19,8% guadagnano tre decimi di punto. Per il Pd di Elly Schlein si riavvicina quindi la soglia ‘psicologica' del 20%, raggiunta e poi persa più volte nelle ultime settimane. I dem al momento confermano la difficoltà ad andare oltre il 19-20%, percentuale su cui sono rimasti negli scorsi mesi.

L'altro principale partito della minoranza, il Movimento 5 stelle, cala al 16,5%, mentre una settimana fa era 16,7%. Ora il Pd è la prima forza dell'opposizione con un margine di 3,3 punti, stando ai sondaggi: un margine aumentato di mezzo punto nell'ultima settimana.

Oltre al Pd, il resto del centrosinistra ha risultati deludenti: l'Alleanza Verdi-Sinistra scende dal 3,4% al 3,3%, mentre +Europa dal 2,6% al 2,4%. Settimana negativa anche per Azione di Carlo Calenda: 3,7% dei voti, contro il 3,9% della settimana scorsa. Le elezioni europee sono ancora ad alcuni mesi di distanza (si terranno a giugno 2024), ma la soglia di sbarramento in quell'occasione sarà fissata al 4% e diversi partiti di centro dovranno fare uno sforzo per superarla. Tra questi anche Italia viva di Matteo Renzi, che sale al 2,5% dei voti guadagnando lo 0,1%.

Tra gli altri partiti candidati alle scorse elezioni, il sondaggio di Swg ne rileva due. Italexit di Gianluigi Paragone scende all'1,7% (-0,1%), mentre Unione popolare di Luigi De Magistris sale all'1,6% (+0,1%).