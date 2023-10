Sondaggi politici, boom di consensi per la Lega: scende invece Fratelli d’Italia Boom di consensi per la Lega, mentre scendono nettamente quelli di Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni rimane comunque saldamente prima forza politica nel Paese. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio politico elettorale di Quorum.

A cura di Annalisa Girardi

Nelle ultime settimane la Lega ha registrato un vero e proprio boom di consensi, mentre sono calati quelli per gli altri due principali partiti di centrodestra, cioè Fratelli d'Italia e Forza Italia. È quanto emerge da un sondaggio realizzato da Quorum per SkyTg24 sulle intenzioni di voto degli italiani. Se si andasse oggi alle urne il risultato non cambierebbe rispetto al 25 settembre dello scorso anno, ma nelle ultime settimane – tra flessioni e rialzi – si sono comunque verificate delle variazioni sul gradimento degli elettori verso le singole forze politiche.

Il primo partito rimane comunque saldamente Fratelli d'Italia anche se lo schieramento di Giorgia Meloni registra un calo di un intero punto percentuale rispetto al risultato di un'indagine condotta lo scorso 25 settembre, posizionandosi così al 29,7. Il secondo classificato è sempre il Partito democratico di Elly Schlein, che rispetto ad alcune settimane fa recupera leggermente, di o,2 punti percentuali, e sale al 19.5%. I dem sono comunque a dieci punti di distanza da FdI.

La terza forza politica nel Paese è invece il Movimento Cinque Stelle, in lieve flessione: perdendo o,2 punti percentuali il M5s scende al 15,2%, ampliando il divario con l'ex alleato nel governo giallorosso. Boom di consensi invece per la Lega di Matteo Salvini, che ottiene un +0,9% rispetto allo scorso 25 settembre e vola al 9,3%. Il Carroccio rimane comunque al di sotto della doppia cifra, nonostante il consistente aumento.

Forza Italia invece arranca e perde 0,1 punti percentuali, scivolando al 6%. Ormai è sempre più vicina la Alleanza di Verdi e Sinistra che – pur perdendo 0,2 punti percentuali – si posiziona al 4,2%, davanti ad Azione che scivola invece al 3,7% (perdendo sempre 0,2 punti percentuali). Italia Viva scende di 0,4 punti percentuali, restando sul filo della soglia di sbarramento al 3% spaccato.