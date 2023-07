Sondaggi politici, bene tutte le forze politiche tranne il Terzo polo: il Pd cresce più di tutti Quasi tutte le forze politiche crescono nei sondaggi nell’ultima settimana: è quanto emerge dall’ultima rilevazione di Swg per il telegiornale di La7. Ecco come voterebbero gli italiani se si andasse oggi alle urne.

A cura di Annalisa Girardi

Settimana positiva nei sondaggi per tutte le forze politiche, con pochissime eccezioni. Nell'ultima rilevazioni di Swg per il telegiornale di La7 tutti i maggiori partiti risultano in crescita. Ad aumentare maggiormente i propri consensi è il Partito democratico, che si porta a nemmeno dieci punti da Fratelli d'Italia, saldamente in prima posizione. Gli unici partiti in calo sono Azione, Italia Viva e l'Alleanza di Verdi e Sinistra. Vediamo nello specifico come voterebbero gli italiani se fossero chiamati oggi alle urne.

La classifica resterebbe invariata, con Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni in prima posizione e con un buon vantaggio rispetto a tutte le altre forze politiche. FdI guadagna 0,2 punti percentuali nell'ultima settimana e arriva al 29,4%. A seguire il Partito democratico di Elly Schlein che negli ultimi sette giorni rimonta di 0,4 punti percentuali e si porta al 20%, a nemmeno dieci punti di distanza da FdI.

Bene anche il Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte, che passa dal 16% al 16,3%. In crescita pure la Lega di Matteo Salvini, che aumenta di 0,1 punti percentuali e arriva al 16,3%. Resta stabile Forza Italia al 7,2%.

Perdono consensi, invece, sia Azione, l'Alleanza Verdi e Sinistra e Italia Viva: solo i primi due, comunque, sono al di sopra della soglia di sbarramento. Se si tornasse oggi alle urne il partito di Matteo Renzi non riuscirebbe a eleggere rappresentanti in Parlamento. Per la precisione Azione perde 0,2 punti percentuali in una settimana e scende al 3,4%, l'Alleanza di Verdi e Sinistra cala della stessa percentuale scendendo al 3% e lo stesso vale per Italia Viva che però in tal modo va giù fino al 2,5%.

Resta comunque elevata la percentuale di indecisi o intervistati che decidono comunque di non esprimersi, nonostante sia in calo: lunedì 31 luglio 2023 è, per la precisione, al 38%.