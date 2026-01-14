Sondaggi politici 2026, chi inizia meglio l’anno tra i partiti: FdI al 31%, Pd segue a distanza

Il 2026 si apre positivamente per Fratelli d'Italia, che è al 31,1%. I suoi consensi continuano a essere altissimi. Il Partito democratico segue, a quasi dieci punti di distanza. Il Movimento 5 Stelle si trova al 12,1%. Nel resto del centrodestra, si registra il posizionamento di Forza Italia, al 10,5% e davanti alla Lega, che ha l'8,3%. Vediamo nel dettaglio come vanno i partiti nel primo sondaggio dell'anno realizzato dall'agenzia Dire-Tecné.

Il borsino dei partiti

Lo dicevamo, FdI inizia benissimo il nuovo anno. Non si registra una crescita in termine di consensi, ma c'è da dire che continuano a rimanere molto alti. Ormai il partito di Meloni ha ampiamente superato la soglia del 30%. Raccoglie il 31,1% e si posiziona primo, distante da tutte le altre forze politiche.

Il più vicino, se così vogliamo dire, è il Partito Democratico con il 21,6%. Per i dem il 2026 comincia con un lieve calo, dello 0,2%, ma tutto sommato il livello è lo stesso con cui il Pd ha salutato il 2025.

Meglio il Movimento 5 Stelle, che sale al 12,1% (+0,2%). I 5 stelle finora non sono riusciti a recuperare lo stacco con il Pd. Vedremo cosa succederà quest'anno e se saranno in grado di chiudere il divario.

Poco distante dal Movimento c'è Forza Italia, che prende il 10,5% (-0,2%). Questa rilevazione premia gli azzurri con uno dei risultati più alti raggiunti fino a questo momento. FI risulta così ben sopra la Lega, che invece è data all'8,3% (-0,1%).

Tra gli altri partiti, Alleanza Verdi- Sinistra si mantiene al 6,4% (+0,1%). Seguono Azione con il 3,3%, Italia Viva al 2,2% (entrambi guadagnano un +0,1%) e + Europa all'1,5% (-0,1%)

La classifica dei leader

Passiamo ora al gradimento nei confronti dei leader. La premier Giorgia Meloni domina la classifica, al 46,8%, seguita dal vicepremier e leader di FI, Antonio Tajani, al 39,6%. Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, raccoglie il 31%, avanti rispetto alla segretaria del Pd Elly Schlein, col 28,7%. Più sotto il numero uno del Carroccio, Matteo Salvini al 27,2% e il leader di Azione Carlo Calenda, con il 21,5%. I leader di Avs, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni sono, rispettivamente, al 16% e al 15,8%. Chiudono Riccardo Magi, di +Europa, con il 13,5% e Matteo Renzi, di Iv, con il 13,4%.

La fiducia nel governo

Per quanto riguarda la fiducia nei confronti del governo invece, resta stabile il dato di coloro che si fidano, al 43,5%. In leggero calo (-01,%) la percentuale di chi non lo fa, al 48,7%. Il restante 7,8% degli intervistati infine, dichiara di non sapere.