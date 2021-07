Sondaggi elettorali, crolla il Movimento 5 Stelle: in testa Lega e Fratelli d’Italia Secondo la Supermedia di questa settimana la Lega è avanti di un soffio su Fratelli d’Italia, con il Partito Democratico che insegue. Sempre più distante, invece, il Movimento 5 Stelle, che crolla a cinque punti di distanza dai dem di Letta. La coalizione di centrodestra, in caso di elezioni, raccoglierebbe quasi il 50% dei consensi.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il testa a testa nei sondaggi tra Lega e Fratelli d'Italia prosegue, settimana dopo settimana. Ormai i due partiti di destra, alleati in coalizione ma divisi dal governo, sono a pari punti da diverso tempo. Giorgia Meloni con una lunga rincorsa ha raggiunto Matteo Salvini, che allo stesso tempo è crollato dalla vetta raggiunta con le elezioni europee. Ora sono entrambi intorno ai venti punti, anche se alcuni sondaggi danno prima la Lega e altri Fratelli d'Italia. La Supermedia di Agi e Youtrend di questa settimana, che tiene conto dei sondaggi dei maggiori istituti demoscopici, li vede distanti di un soffio, con Salvini avanti di un soffio. Il Partito Democratico è sempre vicino, ma non riesce a impensierire la coppia Salvini-Meloni, mentre il Movimento 5 Stelle continua a crollare in termini di consenso.

Testa a testa tra Lega e Fratelli d'Italia per il primato nei sondaggi

Secondo la Supermedia di questa settimana in testa c'è la Lega di Matteo Salvini, che raccoglie il 20,4% perdendo un decimo di punto rispetto a due settimane fa. Fratelli d'Italia è a un soffio: il partito di Giorgia Meloni guadagna tanto quanto perso dal Carroccio e sale al 20,2%. Insegue il Partito Democratico di Enrico Letta, che nonostante lo 0,2% guadagnato non va oltre il 19,4%. Sempre più distante, invece, il Movimento 5 Stelle, che paga lo scontro tra Conte e Grillo che proprio oggi sembra essere arrivato ad una pace ufficiale con il pranzo tra i due. Nel frattempo, però, i pentastellati hanno perso quasi due punti in due settimane, con un calo verticale che si ferma al 15%.

Il centrodestra unito sfiora la metà delle preferenze

A metà tra i partiti maggiori e quelli più piccoli c'è Forza Italia, leggermente in crescita al 7,7%. Azione di Carlo Calenda è al 3,4%, Italia Viva di Matteo Renzi è al 2,2%, Sinistra italiana di Nicola Fratoianni è al 2,1%. A seguire troviamo Mdp Articolo 1 sempre al 2,1%, poi +Europa all'1,7% e i Verdi all'1,6%. Per quanto riguarda le coalizioni il centrodestra sale ancora e raggiunge il 49,1%, mentre il centrosinistra è al 26,7%, con Leu al 4,2% e il Movimento 5 Stelle al 15%. Se anche si presentassero insieme non andrebbero oltre il 45,9%.