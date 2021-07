La foto di Grillo e Conte a pranzo insieme, il fondatore del M5s: “Ora pensiamo al 2050” Beppe Grillo e Giuseppe Conte a pranzo insieme. Una foto pubblicata sui social proprio dal garante del Movimento lo ritrae seduto a tavolo sorridente insieme all’ex presidente del Consiglio. “E ora pensiamo al 2050”, scrive Grillo sotto all’immagine. Intanto fonti pentastellate affermano che a breve dovrebbe essere pubblicato il nuovo statuto, al centro delle divergenze tra i due nelle ultime settimane.

A cura di Annalisa Girardi

Beppe Grillo e Giuseppe Conte a tavola insieme sorridenti. Il fondatore del Movimento Cinque Stelle ha pubblicato su Facebook una foto che lo ritrae a pranzo con l'ex presidente del Consiglio a Marina Bibbona, in provincia di Livorno. "E ora pensiamo al 2050", ha scritto sotto all'immagine. Nel frattempo si parla della possibilità che venga pubblicato a breve il nuovo statuto del Movimento, al centro dello scontro tra i due che nelle ultime settimane aveva quasi portato alla scissione. Allo stesso tempo, quindi, ci si starebbe preparando a convocare l'assemblea degli iscritti, chiamata appunto al voto.

Insomma, dopo le divergenze tra garante e leader de facto, Grillo e Conte si sarebbero incontrati nuovamente per un pranzo che fonti pentastellate definiscono come cordiale. Le stesse fonti avrebbero anche assicurato un pieno sostegno di Grillo al progetto di rifondazione del Movimento diretto da Conte.

Appena qualche giorno fa il capo politico reggente del M5s, Vito Crimi, aveva annunciato che era stato trovato l'accordo tra i due. Durante l'assemblea congiunta tra i gruppi Crimi ha spiegato che si fosse trovata un'intesa sulla nuova struttura del Movimento, dopo giorni di botta e risposta che avevano invece fatto pensare che una riconciliazione fosse impossibile. In una nota firmata da Grillo e Conte si leggeva: "Il MoVimento si dota così di nuovi ed efficaci strumenti proiettando al 2050 i suoi valori identitari e la sua vocazione innovativa. Determinante è stato il contributo scaturito dal lavoro svolto dal comitato dei sette che Grillo e Conte ringraziano”. Nella nota congiunta si prosegue: “Una chiara e legittimata leadership del MoVimento 5 Stelle costituisce elemento essenziale di stabilità e di tenuta democratica del Paese. Grillo e Conte si sentiranno ancora nei prossimi giorni per definire insieme gli ultimi dettagli e dare avvio alle procedure di indizione delle votazioni". Alla fine, quindi, fondatore ed ex premier si sono effettivamente sentiti nuovamente. Ora manca solo il passaggio con gli iscritti per dare il via al voto sullo statuto del nuovo Movimento.