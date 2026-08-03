Scuola, l’11 agosto parte il pagamento degli arretrati Noipa: quando arrivano gli accrediti e per chi

L’11 agosto NoiPA avvierà l’emissione speciale per il pagamento degli arretrati del rinnovo del contratto destinati a docenti, personale ATA e agli altri lavoratori del comparto Istruzione e Ricerca. Ma non sarà il giorno dell’accredito che è previsto entro la fine di agosto.

Per migliaia di lavoratori della scuola c'è una data da segnare sul calendario, l'11 agosto. È quel giorno che NoiPA farà un'emissione speciale per pagare gli arretrati del rinnovo del contratto del comparto Istruzione e Ricerca. La data è stata confermata dal sistema che gestisce gli stipendi dei dipendenti pubblici e riguarda docenti, personale ATA e gli altri lavoratori interessati dal nuovo contratto.

l'11 agosto non è il giorno in cui i soldi arriveranno sul conto corrente. In quella data partirà la procedura che permetterà di liquidare gli arretrati, mentre l'accredito vero e proprio è previsto entro la fine di agosto, una volta completate tutte le operazioni previste da NoiPA. Gli arretrati saranno pagati con un'emissione separata rispetto allo stipendio ordinario di agosto. In pratica, chi ne ha diritto riceverà un cedolino dedicato solo a queste somme, distinto da quello dello stipendio mensile. Nella busta paga ordinaria, invece, saranno già applicati gli aumenti previsti dal nuovo contratto.

La novità interessa circa 1,2 milioni di lavoratori del comparto Istruzione e Ricerca, tra insegnanti, personale ATA, dipendenti delle università, dell'Afam e degli enti di ricerca. Con il rinnovo del contratto, l'aumento medio dello stipendio sarà di 137 euro lordi al mese. Entrando nel dettaglio, per i docenti l'incremento medio sarà di circa 143 euro lordi mensili, mentre per il personale ATA si fermerà intorno ai 107 euro lordi. Naturalmente gli importi effettivi cambieranno in base al profilo professionale e agli anni di servizio.

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Oltre agli aumenti mensili, ad agosto arriveranno anche gli arretrati maturati tra il 2025 e il 2026. In media si parla di circa 855 euro lordi per i docenti e 633 euro lordi per il personale ATA, ma anche in questo caso la cifra finale dipenderà dall'anzianità e dalla posizione economica di ciascun lavoratore. Dagli importi sarà inoltre sottratta l'Indennità di Vacanza Contrattuale (IVC), già anticipata negli ultimi mesi.

Nei giorni successivi all'11 agosto sarà possibile controllare la propria area riservata su NoiPA, dove comparirà il cedolino relativo all'emissione speciale con tutti gli importi riconosciuti. Solo dopo la conclusione delle lavorazioni partiranno i bonifici, che dovrebbero arrivare entro la fine del mese.

Il punto che sta creando più dubbi riguarda proprio la differenza tra emissione e accredito. L'11 agosto segna l'inizio della procedura di pagamento, ma non significa che gli arretrati saranno disponibili sul conto lo stesso giorno. Per vedere i soldi bisognerà aspettare ancora qualche giorno, fino al completamento delle operazioni previste da NoiPA.

Per chi aspetta gli arretrati del rinnovo contrattuale, quindi, la data da ricordare è quella dell'11 agosto: è da lì che partirà il percorso che porterà al pagamento delle somme spettanti, con gli accrediti attesi entro la fine del mese.