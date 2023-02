Salvini ora promette il taglio delle accise sulla benzina se il prezzo supererà i due euro Mentre il ministro Urso incontra i rappresentanti del settore carburanti e tranquillizza tutti sui prezzi, Salvini rilancia: “Se si sale sopra ai due euro rimettiamo il taglio delle accise”.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il governo potrebbe tagliare le accise sulla benzina, dopo aver fatto scadere lo sconto alla fine dell'anno. La polemica sul prezzo dei carburanti alle pompe, nonostante gli alti e bassi, continua. Oggi il governo ha incontrato i rappresentanti di gestori, produttori e comparto industriale, per insediare un tavolo di settore dopo il durissimo botta e risposta delle ultime settimane, culminato con il decreto Trasparenza e lo sciopero poi parzialmente ridimensionato. Dal ministero delle Imprese e del Made in Italy arriva un'indicazione chiara: "Come promesso abbiamo aperto un confronto continuativo, non occasionale o strumentale, per rispondere e risolvere le questioni che i rappresentanti del settore ci hanno sottoposto nelle scorse settimane al termine del quale è nostra intenzione presentare un provvedimento organico di riordino del settore", promette il ministro Urso.

Al di là delle questioni tecniche, però, la polemica è tornata sul costo della benzina e del diesel: "I dati del nostro Osservatorio ci confortano – aggiunge Urso – nell’ultima settimana in Italia non vi è stato il temuto impatto del nuovo embargo petrolifero sui prodotti russi, anzi, si è registrata una costante leggera flessione dei prezzi alla pompa. Siamo sulla strada giusta e questo spero contribuisca ad un confronto sereno con operatori e consumatori".

Mentre il ministro Urso incontrava i rappresentanti di settore e parlava di strategie per il futuro, tranquillizzando gli italiani sul fatto che l'embargo Ue sui derivati del petrolio russo – come spiegato nei giorni scorsi da molti esperti – non ha avuto alcun impatto sui prezzi dei carburanti, il suo collega e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, rilanciava: "Se il prezzo torna a salire come in estate, sopra i due euro, interverremo come già fatto l'anno scorso". Insomma, il taglio delle accise potrebbe tornare, secondo Salvini.