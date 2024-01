Salvini ha offerto la candidatura alle Europee al generale Vannacci: lui pronto ad accettare Il generale Roberto Vannacci risponde a Matteo Salvini, che lo vorrebbe in corsa per le europee con la Lega: “Ringrazio per il pensiero e per la fiducia, a mente fredda valuterò, fermo restando che per il momento faccio il soldato”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

Il leader della Lega Matteo Salvini ieri sera a ‘Quarta Repubblica' su Rete 4 ha annunciato che non intende candidarsi per le elezioni europee, e che continuerà a fare il ministro Ma ha invitato il generale Roberto Vannacci a scendere in campo. "A me piacerebbe Vannacci candidato, perché è un'altra vittima della sinistra radical chic contro le libertà", ha detto il ministro dei Trasporti, alludendo alle polemiche scatenate dal libro del militare, "Il mondo al contrario", che contiene opinioni razziste e omofobe, come la frase shock riferita a Paola Egonu, considereta "somaticamente non italiana".

Il generale Vannacci non esclude una sua candidatura, nell'aria già da parecchie settimane: "Ringrazio per il pensiero e per la fiducia, a mente fredda valuterò, fermo restando che per il momento faccio il soldato", ha detto ieri sera all'Ansa, commentando le parole del vicepremier leghista.

In merito alle elezioni europee di giugno Salvini ha detto: "Non so cosa faranno gli altri" leader, "io non mi candido, resto a fare il ministro delle Infrastrutture". A cinque mesi dalle elezioni, dunque Salvini ha sciolto la riserva, escludendo di correre nella competizione elettorale del 6-9 giugno. Nella conferenza stampa di fine anno, Giorgia Meloni aveva rimandato a un confronto con gli alleati di governo il tema di una sua eventuale candidatura: "Devo capire se toglierebbe tempo al mio lavoro dal presidente del Consiglio, oltre alla campagna elettorale che naturalmente faremo tutti", aggiungendo che una sua candidatura "potrebbe forse portare anche altri leader a fare la stessa scelta, penso nell'opposizione, e potrebbe diventare un test democratico molto interessante".

E a pochi giorni dall'incontro della premier con i giornalisti, il segretario della Lega ha chiarito che non si ricandiderà capolista alle europee, come fece nel 2019, quando riuscì a far guadagnare alla sua Lega lo storico 34%. Il "mio obiettivo" alle Europee "è raggiungere i 5 stelle" nei consensi, ha affermato.