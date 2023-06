Salvini dice che la Lega non entrerà nel Partito popolare europeo in vista delle prossime elezioni Il leader della Lega ha escluso categoricamente un ingresso del Carroccio nel Partito popolare europeo in vista delle elezioni del prossimo anno, ma così il centrodestra rischia di presentarsi diviso.

A cura di Tommaso Coluzzi

A un anno esatto dalle elezioni europee, i tre grandi partiti del centrodestra italiano rischiano di presentarsi divisi. Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia fanno parte di tre gruppi diversi, ma solo il partito di Berlusconi appoggia la maggioranza Ursula che attualmente governa in Europa. L'obiettivo è trovare un accordo tra i partiti di centrodestra, ma sembra estremamente difficile, soprattutto per ciò che riguarda la Lega. L'ingresso del Carroccio nel Partito popolare europeo, di cui fa parte Forza Italia, "non è all'ordine del giorno", ha chiosato ieri Salvini.

"Continuo a lavorare per un accordo tra tutti i partiti di centrodestra a Bruxelles con l'obiettivo di rendere più incisive alcune battaglie – ha aggiunto il vicepresidente del Consiglio – Negli ultimi anni abbiamo assistito all'asse tra Ppe e socialisti, non credo piaccia agli elettori moderati e di centrodestra". Poi ha marcato le distanze: "Il Ppe cosa pensa dell'utero in affitto che io ritengo sia un abominio, oppure alle restrizioni del settore automotive he mettono in ginocchio imprese e lavoratori europei? La Lega farà pesare il suo consenso".

Il posizionamento della Lega in Europa è un problema in primis per il partito. Non è un segreto, infatti, che alcuni alti dirigenti abbiano una visione differente rispetto a Salvini, a partire dal ministro Giorgetti. Alle ultime elezioni europee la Lega ha toccato il suo massimo storico: nel 2019 il Carroccio ottenne il 34,3%. A poco è servito negli ultimi quattro anni, visto che la Lega è rimasta all'opposizione del governo europeo, sostenuto da popolari e socialisti.

Al momento la Lega fa parte del gruppo sovranista Identità e democrazia, insieme al Rassemblement national di Marine Le Pen e all'ultradestra tedesca di Afd. Fratelli d'Italia, invece, aderisce al gruppo dei conservatori europei, di cui Giorgia Meloni è anche leader. Forza Italia è da sempre parte del Ppe. Trovare una quadra per i tre partiti non sarà semplice, anche se, soprattutto da parte di conservatori e popolari, c'è tutto l'interesse nel presentarsi uniti alle elezioni europee, evitando di dover trovare una nuova maggioranza Ursula per governare in Europa. Anche perché, rispetto a quattro anni fa, il vento è cambiato. E le elezioni anticipate in Spagna sono solo l'ultimo esempio.