Salvini: “C’è maggioranza per rivedere il reddito di cittadinanza”, Conte si sbraccia per smentirlo Si parla di reddito di cittadinanza sul palco del Meeting di Rimini e Matteo Salvini dice che è nata una maggioranza pronta a rivederlo. “Tornassi indietro non lo rivoterei, ha creato un deserto economico e morale perché disincentiva al lavoro, alla passione, alla fatica”. Non si fa attendere la reazione di Giuseppe Conte, che non è d’accordo e inizia subito ad agitare le braccia: il “No” è chiaro.

A cura di Annalisa Girardi

"Mi sembra che oggi sia nata una maggioranza per rivedere il reddito di cittadinanza", dice Matteo Salvini dal palco del Meeting di Rimini. E subito scatta la reazione di Giuseppe Conte che non lascia margine di interpretazione. Il presidente del Movimento Cinque Stelle, alle parole del leader della Lega, inizia a sbracciarsi: è un "no" chiaro, il reddito di cittadinanza non si tocca.

Il primo a toccare l'argomento è Salvini: "Ricordo della prima esperienza di governo le cose positive, ma tornassi indietro non rivoterei il reddito di cittadinanza. È una legge che si è dimostrata non nel principio, ma nei fatti assolutamente inidonea. Il reddito di cittadinanza sta creando solo lavoro nero e disoccupazione". E ancora: "Mea culpa. Poteva essere partito con un principio ragionevole, chi è espulso dal mondo del lavoro ed è in estrema difficoltà deve essere accompagnato per qualche mese in attesa di avere tre domande di lavoro. Io ogni giorno rispondo a imprenditori da Milano a Reggio Calabria, da Roma a Bari, che mi chiedono di togliere il reddito di cittadinanza perché sta creando solo un deserto, non solo economico, ma anche morale perché disincentiva al lavoro, alla passione, alla fatica". Il segretario del Carroccio annuncia anche di aver chiesto al presidente del Consiglio, Mario Draghi, di riprendere in mano e rivedere lo strumento.

Non si fa attendere la replica di Conte: "Sul reddito di cittadinanza dico questo: non possiamo essere d'accordo, l'Italia è uno degli ultimi Paesi se guardiamo alle classifiche Ocse che ha introdotto una cintura di protezione sociale. Perché è importante? Primo perché ci sono delle persone che vivono nella povertà più assoluta e questo non ci può lasciare indifferenti. Si chiama inclusione sociale". Conte ha anche affermato che si tratti di una "riforma complessa". Per poi aggiungere: "Nessuno vuole a casa sulle poltrone persone abili al lavoro. Dobbiamo ancora lavorarci, dobbiamo affinarlo. Noi stessi abbiamo delle proposte: vogliamo contrastare severamente gli abusi e allo stesso tempo vogliamo incentivare le politiche attive".