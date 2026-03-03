Rula Jebreal: “Trump è un bugiardo seriale, vuole conquistare l’Iran e trasformarlo in un’altra Gaza”

Intervista di Fanpage.it a Ruba Jebreal, giornalista, scrittrice e esperta di politica internazionale sull’attacco di Usa e Israele all’Iran. Il vero obiettivo di Trump è avere il dominio del Medio Oriente. Assieme a Netanyahu vuole trasformare il Paese in uno Stato fallito, consumarlo con una guerra civile e farne una nuova Gaza.

La sicurezza nazionale sbandierata da Trump come pretesto per attaccare l'Iran è una bugia. Rula Jebreal, intervistata da Fanpage.it, spiega che gli stessi funzionari dell'amministrazione Usa avevano fatto presente al Congresso che non vi erano segnali dell'intenzione di Teheran di colpire gli Stati Uniti. Nonostante ciò, il Capo della Casa Bianca ha avviato un'operazione che la giornalista definisce illegale e criminale. In realtà il cambio di regime auspicato da Trump e Netanyahu in Iran non solo è improbabile che si realizzi ("sappiamo cosa è successo in Iraq, in Libia, in Siria, in Afghanista", ricorda), ma non è neppure il vero obiettivo. Secondo la giornalista, Trump è un "pazzo criminale" che sta usando violenza e distruzione per ottenere il controllo del Medio Oriente e fare dell'Iran una nuova Gaza.

Dopo il Venezuela, Trump ha deciso di attaccare, assieme a Israele, anche l’Iran. Cosa pensa dell'operazione?

È un intervento illegale. Trump non ha nemmeno il consenso del Congresso americano. La CIA sei mesi fa ha detto che l'Iran non rappresenta una minaccia imminente. I funzionari dell'amministrazione Trump hanno dichiarato al Congresso Usa che non vi erano segnali che l'Iran avesse intenzione di attaccare gli Stati Uniti prima della guerra Usa-Israle. Inoltre, i generali americani erano contrari all’attacco e stanno smentendo Trump che sosteneva che l’Iran fosse una minaccia imminente. Lo stesso Trump sei mesi fa ha ha scritto un tweet su X che ha obliterato il programma nucleare iraniano. A questo punto si pone si pone la domanda: come mai ha voluto attaccare l'Iran? Sappiamo che Netanyahu da anni cerca di spingere tutti i presidenti americani. Fino nessuno l'ha ascoltato. Trump è stato l'unico stupido abbastanza da farlo. Il fatto che accada ora ci deve far riflettere su un altro aspetto. Trump sta cercando infatti di distrarre dallo scandalo del pedofilo seriale, Jeffrey Epstein, il quale era legato al Mossad israeliano. La domanda vera quindi è: Israele ha del materiale compromettente su Trump? È per questo che ha lanciato questa guerra?

Leggi anche La guerra in Iran fa schizzare i prezzi della benzina: previsti forti rincari anche nella bolletta del gas

Il presidente statunitense ha detto di aver colpito il Paese per difendere gli americani dalla minaccia iraniana. È così? Qual è la sua strategia?

Il presidente americano ha mentito e continua a mentire, è un bugiardo seriale. Questa è una guerra fatta per Netanyahu, per avere il dominio e l'egemonia su tutto il Medio Oriente. Trump vuole dominare completamente un'intera regione mediorientale, dove vivono 450 milioni di abitanti. Non si tratta di sicurezza nazionale ma di egemonia.

Ha detto anche che la guerra potrebbe durare un mese. Nel frattempo Teheran ha reagito colpendo diverse basi militari nei Paesi del Golfo. Trump rischia di impantanare gli Usa in un altro conflitto prolungato e logorante?

Trump è già completamente impantanato in un'altra guerra, che è diventata immediatamente un conflitto regionale che potrebbe estendersi non solo al Medio Oriente ma anche l'Europa. È stata un'azione criminale. Dicono di voler liberare le donne e poi la prima cosa che ha fatto Israele è stata bombardare una scuola nel sud dell'Iran uccidendo 160 bambine, vogliono trasformare l'Iran in un'altra Gaza.

L’obiettivo dichiarato sarebbe quello di liberare l’Iran e rovesciare, appellandosi al popolo, il regime degli Ayatollah. Ora che l’era Khamenei è finita, c’è una possibilità che si instauri un regime democratico? Secondo lei cosa può succedere davvero?

Il cambio di regime non ha mai avuto successo. Sappiamo cosa è successo in Iraq, in Libia, in Siria, in Afghanistan. In Afghanistan i talebani sono di nuovo al potere. Tutti questi paesi hanno avuto una guerra civile, dittature militari. Il cambio di regime non ha mai funzionato con una campagna aerea. In questo caso l'obiettivo di Israele è trasformare l'Iran in uno Stato fallito, in uno Stato completamente distrutto in guerra. Non vogliono un cambio di regime, vogliono una guerra civile, vogliono che l'Iran sia consumato per anni da estremismi, radicalizzazione, militarismi. L'idea è quella di imporre una dittatura militare simile a quella di al-Sisi in Egitto. Ma la transizione non è così automatica e non accade attraverso la violenza. Questa distruzione scatenerà radicalizzazione e terrorismo, che potrebbero arrivare anche in Europa.

Non si possono liberare le persone con le bombe, ammazzando migliaia e migliaia di civili. Le immagini che arrivano dall'Iran assomigliano molto ai bombardamenti che Israele ha fatto a Gaza. Bombardamenti a tappeto in cui sono stati uccisi centinaia di operatori sanitari e bambine. Questa criminalità, questa legge della giungla, si ritorcerà contro l'Occidente perché in una guerra asimmetrica gli altri decideranno di usare altri strumenti.

Trump dice di volere il nobel per la Pace ma questa è la seconda operazione di guerra che lancia dall’inizio di quest’anno, in barba al diritto internazionale. Cosa dovremmo pensare?

Trump è un pazzo criminale. Vuole il premio Nobel per la pace? Come dice sua nipote, è un psicopatico vero. Questa è l'ottava guerra. Prima bombardato l'Iran a giugno, il Sudan, la Somalia, lo Yemen, l'Iraq, la Siria, il Libano. Come fa lanciare un Board of Peace, un comitato di affari per la pace e poi neanche un mese dopo dichiarare guerra contro un Paese di 93 milioni di abitanti?

Meloni ha sempre vantato una grande amicizia con il presidente Usa. Eppure, a differenza di altri leader europei, non era stata avvisata dell’imminente attacco. Come ne esce l’Italia?

Le parole di Bannon contro Meloni erano brutali però erano la verità. Bannon ha detto che lei era irrilevante. Meloni ha voluto sottomettere l'Italia, genuflettersi completamente a Trump e lui non la considera nemmeno. Lei è talmente irrilevante che non ha avuto nemmeno l'accortezza di chiamarla per avvisarla. Questo ti fa capire che lui rispetta soltanto le persone di potere. Non sta proteggendo nemmeno l'Arabia Saudita che hanno una montagna di affari con lui. Gli unici che sono stati avvertiti è la cerchia criminale israeliana a cui è legato. Questa è l'ennesima conferma che l'unico modo di affrontare Trump è unirsi col resto dell'Europa, formare un blocco unitario di opposizione ai suoi crimini, altrimenti verrà schiacciata completamente da Trump. Meloni sta rischiando la sicurezza nazionale dell'Italia legandosi a un pazzo criminale.