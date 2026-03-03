La lunga guerra di Trump e Netanyahu: l’ipotesi di un’invasione via terra in Iran

La morte di Ali Khamenei era prevista, così come il passaggio di consegne interno al regime iraniano. In pochissime ore la catena di comando è stata ricostituita; un’operazione complessa, essendo stata colpita direttamente la Guida Suprema spirituale dell'Iran. Allo stesso modo era già stabilita la strategia di difesa dall'aggressione statunitense: non solo colpire direttamente chi attacca, ma i suoi alleati.

L’allargamento del conflitto ai Paesi del Golfo e all'Europa

L'offensiva ha riguardato i paesi del Golfo, compreso il Qatar che, pur essendo uno storico negoziatore con ottimi rapporti con l'Iran, ospita la più grande base statunitense in Medio Oriente. Sono stati colpiti i britannici subito dopo il loro schieramento al fianco di Stati Uniti e Israele. La base di Cipro è stata attaccata come non accadeva dagli anni '80: di fatto, la guerra si è spostata all'interno dell'Unione Europea.

Il realismo politico e il rischio di un nuovo Iraq

Nonostante la scomparsa di un leader sanguinario come Khamenei, è necessario essere realisti: il regime iraniano non è caduto e continuerà a reprimere la propria popolazione come in passato. In questo momento, l’ipotesi di Stati Uniti e Israele di inviare truppe appare una scelta scellerata per le difficoltà e i rischi che comporta. Il pericolo è trasformare l'Iran del 2006 nell'Iraq del 2003: un paese frammentato e indebolito che, dopo l'invasione, divenne la culla dei movimenti estremisti islamici.

Il ruolo dell'Europa e l'isolamento dell'Italia

In questo contesto l'Europa cerca di dare un senso alla propria presenza: Londra, Berlino e Parigi si alleano per un ombrello nucleare difensivo, consapevoli che la guerra può arrivare nel continente e schierandosi con gli Stati Uniti. L'Italia, invece, convinta di avere una relazione speciale con Washington, resta tagliata fuori: ininfluente in Medio Oriente come mai prima, avvertita dai propri alleati solo ad attacco avvenuto e isolata dal resto d'Europa. La guerra può coglierci impreparati.

Oggi Scanner parte da qui.