Rottamazione quater, il 30 aprile scade la riammissione: come fare domanda e quali debiti rientrano Ultimi giorni per i contribuenti decaduti dalla Rottamazione-quater: fino al 30 aprile 2025 si può infatti chiedere la riammissione tramite il portale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione. Chi viene riammesso riceverà entro giugno l’esatto ammontare da versare, con la possibilità di dilazionare il debito in dieci rate. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Francesca Moriero

Ultime ore per aderire alla rottamazione quater, i contribuenti che avevano aderito ma sono decaduti dal beneficio a causa di un pagamento omesso, insufficiente o tardivo, hanno tempo infatti solo fino a mercoledì 30 aprile 2025 per chiedere di essere riammessi. La riapertura dei termini è prevista infatti dalla legge n. 15/2025, che ha convertito in legge il decreto Milleproroghe. La misura si applica a chi, alla data del 31 dicembre 2024, ha perso il diritto alla definizione agevolata.

Cos'è la Rottamazione-quater e chi può richiederla

La Rottamazione-quater, introdotta con la Legge di Bilancio 2023 (n. 197/2022), consente di saldare i debiti affidati all'agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022, senza dover pagare interessi, sanzioni e aggio. Il contribuente è tenuto a versare solo l'importo residuo del capitale e le eventuali spese di notifica o esecuzione; nel caso di multe stradali e altre sanzioni amministrative non tributarie, si azzerano anche gli interessi aggiuntivi. La riammissione riguarda i contribuenti che alla data del 31 dicembre 2024 sono decaduti dalla definizione agevolata a seguito del mancato, insufficiente o tardivo pagamento di quanto dovuto alle scadenze previste.

Come presentare la domanda per la Rottamazione-quater

La richiesta va inviata solo online, attraverso il sito dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, utilizzando l'apposito servizio "Riammissione Rottamazione-quater". Sono disponibili due modalità:

Area riservata : accessibile tramite Spid, Cie, Cns o Entratel per gli intermediari. Il sistema mostra automaticamente le cartelle che possono essere riammessi alla sanatoria e permette di selezionarle con facilità.

: accessibile tramite Spid, Cie, Cns o Entratel per gli intermediari. Il sistema mostra automaticamente le cartelle che possono essere riammessi alla sanatoria e permette di selezionarle con facilità. Area pubblica: è necessario compilare un modulo online, allegare un documento di riconoscimento e indicare i numeri delle cartelle escluse in precedenza, insieme alla comunicazione ricevuta a seguito della prima adesione.

Il piano di pagamento

Una volta accolta la domanda, l'Agenzia invierà entro il 30 giugno 2025 una comunicazione con le somme dovute e i bollettini di pagamento; il contribuente a quel punto potrà versare tutto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2025, oppure scegliere la rateizzazione in 10 rate di pari importo: le prime due scadono il 31 luglio e il 30 novembre 2025, le altre il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre negli anni 2026 e 2027. È previsto poi un tasso d'interesse del 2% annuo, calcolato a partire dal 1° novembre 2023. Non solo, è fondamentale sapere che le rate devono essere pagate puntualmente: il ritardo oltre cinque giorni comporta infatti l'esclusione definitiva dal beneficio e quanto versato viene trattenuto come semplice acconto.

Quali debiti rientrano nella Rottamazione-quater

La Rottamazione-quater riguarda i carichi affidati all'agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Possono essere rottamati tributi, contributi previdenziali e multe, ma con alcune distinzioni:

Tributi e contributi : si paga solo il capitale e le spese di notifica/esecuzione, senza interessi, sanzioni e aggio.

: si paga solo il capitale e le spese di notifica/esecuzione, senza interessi, sanzioni e aggio. Multe stradali e sanzioni amministrative (non tributarie): restano dovuti solo il capitale e le spese, mentre vengono cancellati gli interessi e le maggiorazioni.

Restano invece esclusi dalla definizione agevolata i debiti legati a condanne penali, risorse proprie dell'Unione Europea e importi già oggetto di precedenti rottamazioni decadute senza nuova riapertura.

Un'altra rottamazione in vista

L'estensione dei termini della Rottamazione-quater non va confusa con una possibile Rottamazione-quinquies, attualmente oggetto di discussione in Parlamento su proposta della Lega. Il nuovo piano ipotizza una sanatoria decennale in 120 rate per i debiti non saldati fino al 31 dicembre 2023, con condizioni più favorevoli e margini di tolleranza più ampi; al momento non esistono però delle coperture certe e l'iniziativa ha già ricevuto rilievi critici da parte della Corte dei conti e della stessa amministrazione finanziaria.