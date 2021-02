Anche Giorgia Meloni è d'accordo con Matteo Salvini sulla riapertura serale dei ristoranti in zona gialla. L'argomento è tornato al centro del dibattito politico dopo che il segretario della Lega ha partecipato alla manifestazione dei ristoratori nella capitale per chiedere la riapertura serale. "Se posso andare a pranzo in sicurezza alle 13, perché non posso fare lo stesso a cena qualche ora più tardi?", diceva Salvini. E la leader di Fratelli d'Italia è sulla stessa lunghezza d'onda: "Se un ristoratore può tenere aperto a pranzo rispettando determinate prescrizioni, perché quelle prescrizioni non diventano più efficaci a cena? Il problema delle chiusure per come sono state fatte è che sono irragionevoli", ha detto intervenendo a Non Stop News su Rtl 102.5.

"A suo tempo Conte disse che chiudeva a cena per decongestionare i mezzo pubblici, è tutto fatto in maniera surreale per scaricare su persone che non si possono difendere, su certe categorie, il peso sulla presunta lotta al virus, perché non si riescono a fare le cose che si devono fare. Se ci sono norme serie io le sostengo, se le norme non sono serie io penso che i ristoranti possano stare aperti la sera con le stesse norme con cui sono aperti anche a pranzo e le palestre possano stare aperte con protocolli che gli dà il Governo", ha aggiunto la deputata romana.

Meloni non è l'unica ad essere d'accordo con Salvini sulla riapertura serale dei ristoranti. E, soprattutto, la pensano allo stesso modo anche esponenti politici appartenenti alle altre forze politiche. È il caso del Cinque Stelle Stefano Patuanelli, ministro dell'Agricoltura, e del dem Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna. Secondo quest'ultimo la proposta di Salvini è "ragionevole", sempre se messa in campo "laddove non vi siano troppi rischi di contagio". Bonaccini ha sottolineato che, stando sempre attenti all'evoluzione della situazione epidemiologica, nelle zone dove la curva dei contagi appare sotto controllo "bisogna valutare se alcune attività, come i cinema e i teatri, possono riaprire anche con una capienza ridotta".

Sulla stessa linea anche il ministro Patuanelli, che ha affermato: "Dobbiamo trovare i protocolli per garantire la sicurezza delle persone e la salute dei cittadini ma avere la possibilità di far ripartire il settore della ristorazione". Non solo: l'esponente del M5s ha annunciato che il Comitato tecnico scientifico è al lavoro per preparare un protocollo sulla ripartenza del settore della ristorazione, uno dei più colpiti dalle restrizioni e misure anti-Covid.