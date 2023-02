Regionali, Meloni si congratula con Rocca e Fontana: “Vittoria centrodestra rafforza lavoro governo” “Complimenti a Francesco Rocca e Attilio Fontana per la netta vittoria. Risultato che consolida compattezza centrodestra e rafforza lavoro del governo”: lo afferma Giorgia Meloni, commentando i primi risultati delle elezioni regionali in Lazio e Lombardia.

A cura di Annalisa Girardi

Lo spoglio dei voti è ancora in corso, ma ormai è chiara la vittoria del centrodestra alle elezioni regionali in Lazio e Lombardia. Tanto che arrivano già anche i complimenti dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: "Complimenti a Francesco Rocca e Attilio Fontana per la netta vittoria alle elezioni regionali 2023, sicura che daranno il massimo per onorare il mandato ricevuto dai cittadini di Lazio e Lombardia. Risultato che consolida compattezza centrodestra e rafforza lavoro del governo", ha scritto la leader di Fratelli d'Italia su Twitter.

Meloni era andata ieri a votare a Roma, lanciando un appello affinché tutti i cittadini del Lazio e della Lombardia facessero lo stesso. "È una elezione importante, e quindi spero che l'affluenza sia adeguata a una scelta come quella che si deve fare per ragioni così strategiche per la nazione. Quindi, andate a votare", aveva detto. In Lazio, tuttavia, è record negativo per quanto riguarda l'affluenza. Nella Capitale ha vottao il 33,11% degli aventi diritto, tra i numeri più bassi in tutta la Regione: alla scorsa tornata, infatti, si era recato ai seggi il 63,11% degli elettori. Va un po' meglio a Latina, con il 40,92% e a Frosinone, con il 45%.

La presidente del Consiglio può però sicuramente festeggiare i risultati ottenuti dal suo partito. In Lombardia Fratelli d'Italia, secondo le prime proiezioni, sarebbe riuscito a superare notevolmente la Lega. Ad ogni modo, in entrambe le Regioni al voto, il centrodestra si è presentato unito, a differenza del centrosinistra: in Lazio il Partito democratico si è alleato con il Terzo Polo, ma contro il Movimento Cinque Stelle, mentre in Lombardia dem e grillini hanno espresso un candidato comune e Azione e Italia Viva hanno preferito la corsa in solitaria.