Quattordicesima 2026, quando arriva a giugno e luglio: le istruzioni per dipendenti e pensionati

A giugno scattano i pagamenti per la quattordicesima mensilità 2026. Le tempistiche variano in base alla categoria: per i dipendenti sono erogati in quasi tutti i casi tra giugno e luglio, a seconda del contratto. Per i pensionati le regole sono leggermente diverse. Ecco tutte le indicazioni.

La quattordicesima mensilità del 2026 si avvicina. Il pagamento scatterà nelle prossime settimane, in alcuni casi già nei prossimi giorni. Le regole sulle tempistiche cambiano in base al contratto, per i dipendenti, mentre per i pensionati l'importo sarà erogato con la mensilità di luglio per chi rispetta i requisiti. Ecco tutte le indicazioni necessarie su quando arriva il pagamento e quanto vale la quattordicesima 2026.

Chi riceve la quattordicesima mensilità 2026: i requisiti

La platea della quattordicesima è ampia, ma ben più ridotta della tredicesima. Infatti, la quattordicesima spetta solo a chi ne ha diritto per contratto (circa 8 milioni riguarda lavoratori e lavoratrici dipendenti) o perché rispetta i requisiti (circa 3 milioni di pensionate e pensionati).

Tra i lavoratori sono inclusi solamente i dipendenti, mentre sono esclusi gli autonomi. Per sapere se si ha diritto alla quattordicesima è necessario consultare il proprio contratto collettivo nazionale di riferimento. È prevista, ad esempio, per i contratti Commercio, Turismo, Autoferrotranvieri, ma anche Assicurazioni, Alimentari, Cooperative agricole e Farmacie, tra gli altri.

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Per i pensionati invece è necessario aver compiuto 64 anni di età e avere una pensione al di sotto dei 15.908,08 euro annui. L'importo viene aumentato se la pensione è al di sotto anche di un'altra soglia più bassa, fissata a 11.931,08 euro all'anno.

Chi ottiene la quattordicesima 2026 a giugno

I primi dipendenti in assoluto a ricevere la quattordicesima mensilità sono coloro che ricadono sotto il contratto collettivo Unapass per le agenzie assicurative in gestione libera: arriva entro il 15 giugno. Per tutti gli altri, la scadenza è più avanti.

Diversi settori vedranno la quattordicesima erogata entro il 30 giugno:

Agenzie assicurative in gestione libera (contratto Sna-Confsal)

(contratto Sna-Confsal) Farmacie municipali

Tabacco

Porti

Alimentari (sia piccola e media industria, sia alimentari e panificazione artigianato)

(sia piccola e media industria, sia alimentari e panificazione artigianato) Studi professionali

Gas-Acqua

Pompe funebri municipali

Dirigenti d'azienda delle cooperative

Dirigenti d'azienda del terziario

Trasporti a fune

Chi ottiene la quattordicesima mensilità a luglio 2026

La maggior parte dei dipendenti riceve il pagamento della quattordicesima a luglio. Ecco la lista completa:

Agenzie immobiliari : 1° luglio

: 1° luglio Terziario (Confcommercio e Confesercenti): 1° luglio

(Confcommercio e Confesercenti): 1° luglio Federdistribuzione : 1° luglio

: 1° luglio Farmacie private : 1° luglio

: 1° luglio Sacristi e addetti al culto: 1° luglio

e addetti al culto: 1° luglio Agenzie marittime e aree : entro il 10 luglio

: entro il 10 luglio Dirigenti di aziende di autotrasporto : entro il 10 luglio

: entro il 10 luglio Recapito telegrammi ed espressi : entro il 10 luglio

: entro il 10 luglio Agricoltura contoterzisti : entro il 15 luglio

: entro il 15 luglio Pompe funebri private : entro il 15 luglio

: entro il 15 luglio Autoferrotranvieri : entro il 20 luglio

: entro il 20 luglio Turismo (Confcommercio e sistema commercio e imprese): in busta paga a luglio

(Confcommercio e sistema commercio e imprese): in busta paga a luglio Ortofrutticoli e agrumari: entro fine luglio

C'è poi un'eccezione. Il contratto collettivo Agricoltura per le aziende cooperative prevede di pagare la quattordicesima entro il 10 agosto, quindi più tardi di tutti gli altri lavoratori dipendenti.

Per i pensionati, la quattordicesima viene erogata con la mensilità di luglio. Arriva più tardi solo per chi compie 64 anni (e quindi raggiunge un requisito necessario) dopo il 31 luglio. In questo caso, la somma è inserita nella pensione di dicembre.

Quanto vale la quattordicesima e come si calcola

La quattordicesima vale quanto una mensilità in più, a livello di pagamento lordo, anche se l'importo netto è più basso perché si pagano più tasse. Anche se ci possono essere lievi differenze tra un contratto e l'altro, in buona parte dei casi l'importo si calcola partendo dalla paga ‘normale' e rapportandola al periodo dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026.

Per chi ha lavorato tutti i mesi in quest'anno, la quattordicesima vale all'incirca quanto una mensilità normale. Per chi ha lavorato meno, l'importo è ricalibrato. Ad esempio, chi in questo periodo ha lavorato solo per sei mesi ottiene una quattordicesima dimezzata.

La quattordicesima dei pensionati segue regole diverse. L'importo aggiunto alla pensione può valere da 336 a 655 euro. La somma dipende da due fattori: l'importo della pensione e l'anzianità contributiva. Della pensione si è già detto: deve essere sotto i 15.908,08 euro all'anno per ricevere la quattordicesima, ma quest'ultima aumenta se la pensione è sotto i 11.931,08 euro annui. Per quanto riguarda l'anzianità, ci sono tre fasce: sotto i 15 anni, tra 15 e 25 anni e oltre i 25 anni, per i dipendenti; sotto i 18 anni, tra 18 e 28 anni e oltre i 28 anni, per gli autonomi. In base alla fascia di appartenenza l'importo della quattordicesima cresce o diminuisce.