Quanto guadagna Mario Draghi Sul sito del governo è stata pubblicata l’ultima dichiarazione dei redditi del premier: poco più di 500mila euro nel 2020.

A cura di Annalisa Cangemi

Quanto guadagna il presidente del Consiglio Mario Draghi? Sul sito del governo, nella sezione ‘amministrazione trasparente' è stata pubblicata l'ultima dichiarazione dei redditi dell'ex presidente della Bce, quella del 2021 relativa al periodo di imposta 2020. Le carte mostrano l'entità del patrimonio di Draghi: oltre mezzo milione di euro di imponibile, e una serie di fabbricati tra Roma, Anzio e Stra, tra cui tre garage, due ville e alcuni appartamenti di proprietà e in comproprietà – un immobile a Londra, che è suo al 100% – più diecimila azioni di una società semplice, ‘Serena'. Nessuna auto o imbarcazione intestata.

Andando più nel dettaglio, il premier possiede due fabbricati ad Anzio (un appartamento e un garage); tre a Roma (un appartamento e due garage); tre a Stra, lungo la Riviera del Brenta, in provincia di Venezia (due ville e un annesso a un villa “in fase di ristrutturazione”); uno a Città delle Pieve, in provincia di Perugia, uno a Londra (un appartamento). Draghi possiede anche sei ’terreni’, che si trovano tutti a Stra.

Quanto riceve Draghi per il suo incarico a Palazzo Chigi

Come risultava anche in precedenza il premier non riceve alcun compenso per il suo incarico a Palazzo Chigi. Il presidente del Consiglio ha firmato una dichiarazione pubblica, in cui dichiara di "non percepire alcun compenso di qualsiasi natura connesso all'assunzione della carica".

Secondo i documenti pubblicati il presidente del Consiglio Draghi ha denunciato al fisco 525mila 514 euro, cioè 56mila 151 euro in meno rispetto a quanto percepito l’anno precedente. Il reddito di Draghi è quindi poco più alto di 500mila euro nel 2020, mentre ammontava a 581.665 euro per secondo il periodo d’imposta 2019.

Normalmente lo stipendio di un presidente del Consiglio ammonta a 80mila euro netti annui, che equivalgono a una busta paga di circa 6.700 euro al mese. Il Capo dello Stato invece riceve 239mila euro lordi all'anno, più dei parlamentari, che guadagnano 216mila euro lordi l'anno.