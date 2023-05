Quanto costerà andare in vacanza la prossima estate: rincari per aerei e hotel, in calo i traghetti A causa dell’inflazione e dell’aumento della domanda le prossime vacanze estive potrebbero arrivare a costare 800 euro in più rispetto al 2022.

A cura di Davide Falcioni

Ottocento euro: a tanto ammonterà l'aumento del costo delle vacanze estive per ciascuna famiglia a causa dell'inflazione e anche dell'aumento della domanda, nella prima estate post emergenza Covid da tre anni a questa parte. Secondo Federconsumatori i rincari varieranno dal 9 al 21%, con una crescita del prezzo dei voli del 45%. Aumenti che, secondo Il Sole 24 Ore, imporranno a una famiglia media di quattro persone di rinunciare a uno o due giorni di vacanza per far quadrare i conti.

A causa dell'inflazione, ad aprile arrivata all'8,3%, i prezzi dei voli sono cresciuti dal 31 al 34% con punte del 45% in caso di prenotazione a maggio per luglio. Si tratta di un rimbalzo, visto che nel 2022 i prezzi erano scesi quando il paese usciva dalla pandemia.

Federconsumatori ha analizzato alcune tipologie di vacanze: una famiglia di due adulti e due bambini può arrivare a spendere 5.684 euro per una settimana in hotel con pensione completa in una località balneare, ma crescono anche i prezzi in montagna se si includono al soggiorno anche le escursioni; sul podio degli aumenti ci sono le crociere: +21% rispetto all’anno scorso. 3.318 euro a persona è la spesa media calcolata. Alberghi e affitti brevi hanno subito rincari dall’8 al 30%.

Per questo Federconsumatori consiglia le vacanze on the road visto che i viaggi in automobile sono quelli che hanno subito i minori rincari. La spesa è in calo del 24%. Muoversi in treno invece costerà l’11% in più. Il traghetto invece costa meno. I biglietti aerei crescono invece del 34%. Anche i pacchetti vacanza dei tour operator crescono del 17%. E anche il mare è più salato: per ombrellone, sdraio e lettino sono previsti rincari del 33%. L’impatto più alto sarà per chi è abituato ad affittare questi servizi per tutta la stagione. Mentre l’indagine segnala un calo dell’abbonamento mensile, passato da 795 a 718 euro.