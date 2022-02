Quando verranno allentate le restrizioni e cancellato il Green Pass: il piano del governo Il sottosegretario alla Salute Costa parla di un allentamento del Green Pass a marzo, stadi al 100% entro maggio e stop allo stato di emergenza ad aprile.

A cura di Giacomo Andreoli

Addio allo stato di emergenza e rallentamento graduale dell'utilizzo del Green Pass. Sta pensando a questo il governo Draghi, vista la situazione pandemica in miglioramento, anche se rimangono ancora alti i contagi da Covid e i morti. Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa lo ha spiegato chiaramente al programma di Rai 3 Agorà. «Credo – ha detto – che già dal mese di marzo si possa prevedere un allentamento del Green Pass, graduale, partendo magari ovviamente dai luoghi all'aperto».

Secondo il sottosegretario, infatti, la scelta di togliere le mascherine all'aperto da domani va già in questa direzione. L'allentamento potrebbe significare che il Green Pass tra marzo e aprile non verrà più richiesto nei ristoranti e negli spazi all'aperto, come gli stadi. Proprio per quest'ultimi il governo va verso un'ulteriore estensione della capienza dal 75% al 100% entro la fine del campionato di Serie A.

In estate, quindi, potrebbe arrivare a quanto richiesto dal ministro del Turismo Garavaglia: un sostanziale stop al certificato verde, che potrebbe essere limitato ai soli eventi affollati e ai luoghi dove inevitabilmente si creano assembramenti e contatti (come le discoteche e le sale da ballo).

Stato di emergenza, "ragionevole pensare che non verrà rinnovato"

Per quanto riguarda stato di emergenza, come già aveva anticipato il collega Sileri, Costa ha confermato che «è ragionevole pensare che non verrà rinnovato» oltre il 31 marzo. Questo perché contagi, ricoveri e tutti gli altri indicatori del virus ora fanno meno paura che in passato. Inoltre ad oggi si sono vaccinati 48 milioni di italiani e ben 35 milioni hanno già ricevuto il booster.

Con questo ritmo di immunizzazioni, secondo il governo, entro un mese tutti gli over 12 che hanno avviato il percorso vaccinale con le prime dosi potrebbero aver ricevuto anche la terza. Ci sarà ancora da attendere, invece, per chi ha tra i 5 e gli 11 anni: le immunizzazioni sono iniziate solo lo scorso dicembre e ci vorranno alcuni mesi per completarle, viste anche le resistenze di molti genitori (con nomi illustri come quelli di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, contrari alle dosi per i loro bambini).