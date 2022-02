Meloni non ha vaccinato la figlia contro il Covid, polemica dei medici: “Non faccia disinformazione” Giorgia Meloni ha deciso di non vaccinare la figlia contro il Covid, ma è polemica sulle motivazioni che porta nelle interviste. Tanto che alcuni esperti la accusano di fare disinformazione.

Giorgia Meloni ha deciso di non vaccinare sua figlia. Ovviamente, vale la pena ribadirlo subito scanso equivoci, ha tutto il diritto di farlo. Negli ultimi giorni la presidente di Fratelli d'Italia ha parlato spesso di questa sua scelta in diverse interviste, argomentando perché – dal suo punto di vista – per lei è stato corretto far vaccinare contro il Covid la madre ma non la figlia. In sostanza, per la deputata romana, è una questione di rischi e benefici. Così com'è un po' per tutti in verità. Secondo Meloni, però, le probabilità di morire di Covid in quella fascia di età sono talmente basse da essere veramente irrisorie. Perciò la sua scelta, che messa in risalto dai grandi media fa arrabbiare gli esperti. Soprattutto per le modalità.

Nell'intervista rilasciata ieri al direttore della Stampa sul sito del quotidiano, Meloni ha detto chiaramente: "Non vaccinerò mia figlia perché le possibilità che un ragazzo muoia di Covid sono le stesse che muoia colpito da un fulmine". La frase non è passata inosservata, e a stretto giro è arrivata la reazione del professor Roberto Burioni: "Meloni: ‘le possibilità che un ragazzo muoia di Covid sono le stesse che muoia colpito da un fulmine' – ha ripetuto il virologo – Anni 2020-2021, morti per fulmine negli Usa: 28 (di tutte le età) – Morti per Covid negli Usa: 900 (sotto i 18 anni)". Insomma, il paragone della leader di Fratelli d'Italia non era affatto calzante.

Va sottolineato, tra l'altro, che non bisogna considerare solo la morte come conseguenza da evitare in caso di infezione da Covid. Ci sono molte persone (e anche bambini) che soffrono di long Covid, e in generale non si sa che conseguenze possa avere sul lungo periodo chi viene esposto a una malattia severa. Contro Giorgia Meloni si è schierato anche il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, che ha twittato: "Onorevole, lei è libera non non vaccinare sua figlia. Non di fare disinformazione pubblica sui vaccini. Grazie".