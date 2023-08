Quando scade il bonus Carta del docente da 500 euro e come fare per spenderlo La Carta del docente dà a ogni insegnante di ruolo a tempo indeterminato un bonus da 500 euro da spendere in libri, biglietti, corsi di formazione o prodotti elettronici. Il 31 agosto 2023, però, i soldi del bonus per l’anno scolastico 2021/2022 scadranno.

A cura di Luca Pons

Immagine di repertorio

La Carta del docente, bonus da 500 euro rivolto agli insegnanti di ruolo a tempo indeterminato, è in scadenza. O meglio, la data del 31 agosto 2023 è l'ultima per utilizzare i soldi messi a disposizione dal ministero dell'Istruzione.

Attenzione: il limite non riguarda il bonus dello scorso anno scolastico (2022/2023), quello che è stato erogato il 1 settembre 2022. A scadere sarà il bonus dell'anno precedente, quello per l'anno scolastico 2021/2022. Finora, infatti, i soldi non spesi di quel bonus sono rimasti da parte. A partire dal 1 settembre 2023, gli eventuali residui potrebbero essere rimossi.

Come funziona la Carta del docente

Nelle prime due settimane di settembre 2023, il servizio della Carta del docente sarà sospeso, e le somme al suo interno (per qualunque anno scolastico) non potranno essere utilizzate. Questo è dovuto all'aggiornamento tecnico che è necessario da parte del ministero con l'inizio del nuovo anno. Passate le due settimane, il servizio tornerà disponibile e dotato anche dell'annualità per l'a.s. 2023/2024.

Per accedere al bonus è sufficiente utilizzare l'apposito sito gestito dal ministero e fare accesso tramite Spid. A quel punto si potrà accedere al proprio portafoglio. Da qui è possibile verificare quanto si è già speso e quanto è rimasto. Il funzionamento è simile a quello di altri bonus: la piattaforma va usata per ‘generare' dei buoni dell'importo necessario a fare un acquisto. Non c'è un numero massimo di buoni che è possibile generare, tenendo conto di restare entro il limite di soldi a disposizione nel portafoglio digitale.

Dove spendere i soldi del bonus docenti e cosa si può acquistare

I docenti, quindi, possono accedere anche per verificare se hanno ancora dei fondi risalenti all'anno scolastico 2021/2022, e spenderli entro il 31 agosto 2023. Un elenco completo degli esercizi (fisici e online) in cui è possibile spendere i buoni è disponibile sul sito dedicato. In generale, si può acquistare un'ampia serie di prodotti utilizzando i 500 euro della Carta del docente: