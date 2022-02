Quando potrebbe essere eliminato il Green pass: le ipotesi al vaglio del governo Secondo il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, il Green pass potrebbe essere eliminato dal 31 marzo in concomitanza con la fine dello stato di emergenza: “Scenario possibile, dobbiamo completate la somministrazione delle terze dosi ma con questo ritmo per marzo potremmo aver finito”.

Nel giorno in cui il Green pass rafforzato diventa obbligatorio per gli over 50 per accedere al luogo di lavoro, arriva la notizia che probabilmente la certificazione verde potrebbe addirittura essere eliminata dopo il 31 marzo con la fine dello stato di emergenza. A dirlo è il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, che questa mattina, intervenendo come ospite a Radio Anch'io su Rai Radio 1 ha affermato che questo potrebbe essere uno "scenario possibile, dobbiamo completate la somministrazione delle terze dosi ma con questo ritmo per marzo potremmo aver finito e così si potrà aprire uno scenario con meno misure restrittive".

Costa ha spiegato che "fortunatamente i dati della pandemia ci dicono che siamo in una fase positiva, ma il virus c'è ancora e dobbiamo fare un ultimo sforzo per portare il Paese fuori da questa situazione e l'introduzione dell'obbligo vaccinale per gli over 50 va in questa direzione", anche se al momento "sono circa 1,2 milioni gli over 50 non ancora vaccinati, di cui 500mila lavoratori".

Con la discesa progressiva della curva dei contagi e del numero dei ricoverati in area medica e in terapia intensiva anche l'Italia, così come hanno già fatto altri Paesi europei, dalla Danimarca alla Francia, comincia a pensare ad un definitivo allentamento delle misure anti Covid. All'interno del Governo ci sono posizioni diverse. Ma, nonostante ciò, su un punto sembrano andare tutti d'accordo e cioè sull'eventuale prolungamento dello stato di emergenza, che al momento non sembra in discussione. Il 31 marzo, quindi, potrebbe scadere definitivamente dopo oltre due anni.

Ieri il leader della Lega, Matteo Salvini, aveva detto la sua intervenendo in radio a Rtl 102.5 rispetto alle riaperture e alla fine del Green pass: "Con attenzione e cautela ma sì. Così sta facendo il resto del mondo, non capisco perché non si debba fare in Italia con il 90% dei vaccinati". Anche il ministro del Turismo, Garavaglia, spinge verso questa direzione: "La decisione di mettere l'obbligo del Super Green pass, come altre, è stata presa quando la curva era in salita esponenziale. La matematica del liceo ci dice che se una curva cresce rapidamente, altrettanto rapidamente scende. Quindi da ora in avanti verranno prese decisioni che vanno nella direzione opposta", ha precisato.