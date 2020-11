La mappa dell’Italia e la suddivisione sulla base delle tre diverse zone (gialle, arancioni e rosse) cambia. Dopo la pubblicazione dell’ultimo monitoraggio settimanale da parte dell’Istituto superiore di sanità passano dalla fascia gialla a quella arancione cinque nuove Regioni: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria. Le nuove aree saranno in vigore a partire da mercoledì 11 novembre. Per oggi, inoltre, è attesa la decisione sulla Campania, che potrebbe passare da zona gialla ad arancione o addirittura rossa. Secondo il report dell’Iss l’epidemia è in “rapido peggioramento” e tutte le Regioni sono a rischio alto o a rischio moderato, ma con un’alta probabilità di progredire a rischio alto nelle prossime settimane. Per questo motivo la nuova ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, prevede il passaggio di queste cinque Regioni alla zona arancione. Andiamo a vedere quali sono le nuove aree arancioni, com’è suddivisa l’Italia e quali sono le misure previste per ogni fascia.

Sempre meno Regioni in zona gialla: le regole

In zona gialla al momento rimangono Campania (almeno fino ad oggi), Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Trento, Sardegna e Veneto. Secondo le regole previste dall’ultimo dpcm, in queste aree è in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5, orario durante il quale vengono consentiti solamente gli spostamenti per motivi di lavoro, necessità e salute. Per tutto il resto della giornata, comunque, resta la raccomandazione di non spostarsi se non per gli stessi motivi. Prevista la chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, ad eccezione delle farmacie, dei punti vendita di generi alimentari, delle edicole e dei tabacchi al loro interno.

Chiusi musei, mostre, piscine, palestre, teatri e cinema. Per quanto riguarda la scuola, prevista la didattica a distanza per le superiori; per elementari e medie, invece, lezioni in presenza ma con l’obbligo di indossare la mascherina anche al banco. Chiuse le università, tranne per alcuni laboratori e per le matricole. Sui mezzi del trasporto pubblico locale la capienza è ridotta al 50%. Bar e ristoranti chiudono alle 18, ma resta consentito l’asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio a qualsiasi orario.

Cinque nuove Regioni in area arancione: tutte le misure

In zona arancione si aggiungono cinque nuove Regioni, per un totale di sette: sono Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Puglia, Sicilia e Umbria. Le restrizioni sono le stesse valide per la zona gialla, a partire dal coprifuoco, a cui aggiungerne però anche altre. Tra queste il divieto di spostamento in un’altra Regione o in un altro comune, salvo comprovati motivi di lavoro, studio, salute e necessità. Si raccomanda di evitare spostamenti non necessari anche all’interno del proprio comune. Chiusi, inoltre, bar e ristoranti per tutto il giorno, anche se resta la possibilità dell’asporto fino alle 22 e della consegna a domicilio a qualsiasi orario.

Le misure valide nelle 5 Regioni considerate zona rossa

In zona rossa si trovavano quattro Regioni: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta. A queste ora si aggiunge anche la provincia autonoma di Bolzano, che ha giocato d’anticipo rispetto all’ordinanza di Speranza e si è auto-dichiarata area rossa, come annunciato dal governo Arno Kompatscher. Nella zona rossa sono valide tutte le limitazioni esistenti per le aree gialle e arancioni, ma a queste si aggiungono ulteriori restrizioni. Il divieto di spostamento vale anche all’interno del proprio comune e in qualsiasi orario, fatta eccezione per comprovate esigenze lavorative, di salute e di necessità. Bar e ristoranti sono chiusi, così come i negozi al di fuori di supermercati e di attività considerate necessarie. Chiusi anche i centri estetici (ma restano aperti parrucchieri e barbieri). A scuola la didattica a distanza viene estesa anche alla seconda e alla terza media, oltre che alle superiori. Sospese le competizioni sportive, tranne quelle di interesse nazionale. L’attività motoria è permessa, ma solo nelle vicinanze della propria abitazione. Quella sportiva è consentita all’aperto e in forma individuale.