Un’Italia quasi tutta gialla. Anche se per pochissimi giorni. Come avviene di consueto ogni venerdì, con la pubblicazione del report settimanale dell’Istituto superiore di sanità sull’emergenza Coronavirus, arriveranno anche i nuovi cambi di colore per alcune Regioni. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, dovrebbe firmare l’ordinanza che probabilmente farà passare Campania, Toscana, Valle d’Aosta e la provincia di Bolzano da zona arancione a zona gialla. Diverso il discorso per l’Abruzzo, che potrebbe rimanere unica zona arancione in tutto il territorio nazionale. Ma il passaggio, di fatto, durerà pochi giorni, considerando che per le festività natalizie dovrebbe presto arrivare una stretta, che probabilmente porterà tutta l’Italia nuovamente in zona rossa o arancione.

Il caso Abruzzo: dovrebbe restare zona arancione

L’unica macchia arancione in una penisola completamente gialla dovrebbe quindi essere l’Abruzzo, a partire da domenica. Il 13 dicembre, meno di una settimana fa, la Regione era passata da zona rossa ad arancione, dopo la polemica con il governo e la contestata ordinanza regionale che anticipava il passaggio in fascia arancione. Sembra troppo presto, quindi, per un nuovo passaggio di fascia, che solitamente avviene non prima di due settimane. Va detto, in effetti, che con il decreto Ristori è stata introdotta una possibile deroga alla regola dei 14 giorni per il passaggio di zona, ma solamente se la cabina di regia lo ritiene opportuno sulla base dei dati epidemiologici. Al momento, quindi, l’Abruzzo dovrebbe restare zona arancione.

Cosa cambia con passaggio da zona arancione a gialla

In caso di conferma del passaggio da zona arancione a gialla, per Campania, Toscana, Valle d’Aosta e Bolzano ci sarebbero riaperture e allentamenti delle misure restrittive. Resta il coprifuoco dalle 22, ma decade il divieto di spostarsi da un comune all’altro previsto dalla zona arancione. Così come il divieto di uscire dalla propria Regione. Inoltre, nella fascia arancione serve l’autocertificazione per giustificare questi spostamenti quando sono dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute. In zona gialla non più. Cambiamenti anche per la ristorazione: bar e ristoranti, che nelle zone arancioni sono sempre chiusi tranne che per l’asporto e la consegna a domicilio, in zona gialla possono riaprire fino alle 18. In ogni caso le nuove regole in queste Regioni dovrebbero durare solo pochi giorni, considerando che probabilmente dal 24 dicembre l’Italia sarà tutta zona rossa o arancione, con nuove restrizioni e divieti almeno per i giorni festivi.