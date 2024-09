Quali partiti vanno meglio nei sondaggi politici dopo l’estate

video suggerito

I sondaggi politici premiano Fratelli d'Italia, che nel mese di agosto ha guadagnato mezzo punto nei consensi superando il 30%. Più indietro il Pd, anche se il calo dei dem è 'compensato' dalla crescita nell'opposizione di M5s e Avs. Lega e Forza Italia sono ancora in competizione, mentre vanno male i partiti di centro.

A cura di Luca Pons

Dopo l'estate la politica torna a misurarsi non solo in Parlamento ma anche nei numeri, ma anche nei numeri dei sondaggisti. I sondaggi politici effettuati alla ripresa dalla pausa estiva mostrano Fratelli d'Italia saldamente al ‘comando' e ancora in crescita nelle preferenze, mentre il Pd è in calo rispetto a fine luglio. Va bene il M5s, mentre la Lega e Forza continuano a superarsi per pochi decimi. Stabile ma non entusiasmante, invece, l'andamento dei partiti di centro. Ecco chi va meglio, secondo la rilevazione di Swg per La7.

Fratelli d'Italia sale al 30,3% con un guadagno dello 0,5% nell'ultimo mese. È un risultato decisamente positivo, per il partito di Giorgia Meloni: FdI supera la soglia ‘psicologica' del 30% e consolida il distacco rispetto a tutte le altre forze politiche nel Paese, confermandosi in questo momento il primo partito senza una vera concorrenza.

Meno bene, ma comunque in crescita la Lega con l'8,5%. In un mese il Carroccio cresce dello 0,2%, e questo permette a Matteo Salvini di tornare leggermente davanti ai ‘rivali' di FI. Forza Italia è all'8,4%, con una crescita dello 0,1%. Rispetto a fine luglio, quando i due partiti erano esattamente a pari merito, la Lega ha fatto quindi un passo avanti leggermente più lungo, ma si può parlare ancora di sostanziale parità tra le due forze del centrodestra. In queste settimane i due partiti hanno continuato a provare a differenziarsi agli occhi degli elettori, ad esempio sulla questione dello Ius scholae.

Nell'opposizione, il risultato peggiore è quello del Partito democratico: 22,3% dei consensi, con un calo dello 0,4%. In questa rilevazione, sembra che nel corso dell'estate sia sceso il supporto che i dem di Elly Schlein avevano ottenuto alle elezioni europee di giugno. D'altra parte, cresce quello del Movimento 5 stelle: 11,6%, con un +0,2%. A conferma di un momento di crescita, dopo la delusione europee.

Va bene anche Alleanza Verdi-Sinistra, al 6,9%: per Fratoianni e Bonelli si parla di numeri decisamente alti e in crescita (+0,2%) nel corso dell'estate. Basta pensare che alle elezioni politiche del 2022 Avs arrivò tra il 3% e il 4%. Nel complesso, quindi, l'ipotetico ‘campo largo' perde poco terreno rispetto al centrodestra.

Non cambia la situazione di Azione: dal 3,2% dove si trovava a fine luglio, il partito di Carlo Calenda non è cresciuto né calato. Più in basso invece Italia viva di Matteo Renzi, fermo al 2,3% con un -0,1% nell'ultimo mese. E ancora al di sotto +Europa, con l'1,9% (-0,1%). Tra le liste non presenti in Parlamento, il sondaggio rileva il risultato della lista fondata da Michele Santoro, Pace terra e dignità: l'1,3%, con un -0,2% nel corso di agosto e in generale un risultato più basso di quello ottenuto (piuttosto a sorpresa) alle europee.