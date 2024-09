video suggerito

Cosa ne pensano gli italiani di Ius Scholae e Ius Soli Sì allo Ius Scholae, no allo Ius Soli. È questa l'opinione degli italiani fotografata da due diversi sondaggi realizzati rispettivamente da YouTrend e dall'istituto NotoSondaggi. Vediamo nel dettaglio che cos'è emerso.

A cura di Giulia Casula

Sì allo Ius Scholae, no allo Ius Soli. È questa l'opinione degli italiani fotografata da due diversi sondaggi realizzati rispettivamente da YouTrend e dall'istituto NotoSondaggi. Tra i favorevoli a concedere la cittadinanza al termine di un ciclo di studi di 5 anni, assieme agli elettori di Pd e Movimento 5 Stelle, spuntano anche quelli di Forza Italia. Interessante inoltre, è la differenza nelle risposte che variano sulla base della fascia d'età a cui appartengono gli intervistati. Vediamo nel dettaglio cos'è emerso.

Cosa dice il sondaggio di YouTrend per Sky Tg24

Secondo la rilevazione di YouTrend per Sky Tg24, il 55% degli italiani è favorevole allo Ius Scholae, contro il 40% che invece risulta contrario. A questi si aggiunge poi un 5% di ‘indecisi' che alla domanda "Cosa pensa della cittadinanza italiana data dopo 5 anni di scuola?" ha risposto: "Non so".

In particolare, guardando all'età degli intervistati, emerge che tra i favorevoli il 68% ha un età compresa tra i 18 e i 34 anni. Questa percentuale si abbassa per la fascia 35-54 anni (51%) e per gli over 55 (53%).

Per quanto riguarda l'appartenenza politica dei partecipanti invece, i favorevoli allo Ius Scholae risultano in maggioranza tra gli elettori del Partito democratico (più di 8 su 10), del Movimento 5 Stelle (58%) ma anche tra quelli di Forza Italia. Addirittura, gli elettori azzurri a favore, quasi 6 su 10, sarebbero di più di quelli pentastellati.

Rispetto agli anni scolastici necessari per ottenere la cittadinanza, le opinioni sono contrastanti: per il 24% sarebbero basterebbero 5 anni, il 14% preferirebbe 8 anni, il 20% tutta la scuola dell'obblio, mentre il 37% sostiene che la cittadinanza non possa dipendere ‘solo dalla scuola'.

Lo Ius Soli invece, non sembra incontrare l'ok degli intervistati. Il 48% infatti, si dice contrario al concedere la cittadinanza a chi nasce in Italia, a fronte di un 46% favorevole.

Qual è l'opinione degli italiani su Ius Scholae e Ius soli secondo NotoSondaggi

I risultati catturati da NotoSondaggi si presentano abbastanza simili con la maggioranza degli italiani favorevole allo Ius Scholae (53%) e il 34% contrario. Tra gli elettori del Pd 9 su 10 è a favore e tra quelli di Alleanza Verdi Sinistra la percentuale arriva al 96%.

Favorevoli nel centrosinistra anche gli elettori del M5s (71%), di Azione (57%) e Italia Viva (54%). Nel centrodestra invece, solo chi vota Forza Italia vorrebbe concedere la cittadinanza al termine di un percorso di studi (48%). Gli elettori di Fratelli d'Italia e Lega infatti, rimangono contrari (69% e 74%).

Anche in questo caso, non convince lo Ius Soli con il 41% degli italiani contrari rispetto al 35% favorevole. Questa percentuale si alza notevolmente tra gli elettori di Fdi (71%) e Lega (81%), mentre resta più bassa tra quelli di Forza Italia e M5s, rispettivamente 46% e 45%.

Rimangono favorevoli al riconoscimento della cittadinanza a chi è nato in Italia, invece, gli intervistati che votano Pd (60%), Avs (66%), Azione (42%) e Iv (47%).

Infine, 4 italiani su 10 si dicono contrari all'ipotesi che chi è straniero ma lavora e paga le tasse in Italia possa ottenere la cittadinanza. In questo caso, solo il 35% è favorevole.