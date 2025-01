video suggerito

Prime patenti ritirate con il nuovo Codice della strada, Salvini: “Mi spiace ma spero serva a salvare vite” Matteo Salvini fa un primo bilancio sugli effetti del nuovo Codice della Strada, le cui norme hanno portato al ritiro di diverse patenti negli ultimi giorni dell’anno: “I dati dei primi 15 giorni dicono che grazie alle nuove regole sono diminuiti incidenti, feriti e morti del 25%. Sono regole messe lì per salvare vite, per me è un successo”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Annalisa Cangemi

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, durante una diretta social, ha fatto un bilancio delle multe che sono state fatte durante la notte di Capodanno, la prima dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice della strada, che ha introdotto tra le altre cose una stretta per chi guida in stato di ebbrezza (un tasso alcolemico accertato superiore agli 0,5 grammi per litro) o sotto l'effetto di droghe, con l'arrivo dell'alcolock per i recidivi, un dispositivo che blocca l'accensione del veicolo se, dopo aver fatto il test, il livello alcolico rilevato è superiore allo zero.

"Per quello che riguarda il nuovo codice della strada, i dati dei primi 15 giorni dicono che grazie alle nuove regole sono diminuiti incidenti, feriti e morti del 25%. Sono regole messe lì per salvare vite, per me è un successo", ha detto il vicepremier e segretario della Lega durante la diretta. Secondo i dati del Viminale, dall'entrata del nuovo codice della strada i morti sono diminuiti del 25%, passando dai 67 registrati nel periodo 14-28 dicembre 2023 rispetto ai 50 dello stesso periodo del 2024. Ma si tratta comunque di un periodo di tempo breve, dal punto di vista statistico poco attendibile, e non è possibile dimostrare che ci sia matematicamente un collegamento tra il calo e l'entrata in vigore delle nuove norme.

Il vicepremier leghista ha ricordato anche oggi che negli ultimi 15 giorni "in provincia di Rimini una trentina di patenti sono state ritirate per una settimana, come segnale di sicurezza". Inoltre, ci sono state le prime multe pesanti "per chi ruba il posto ai disabili" e "per chi abbandona gli animali" in strada. "Sono diminuiti gli incidenti con feriti e morti del 25%. Sono regole messe per salvare vite non per fare qualche multa in più".

Quindi ha ricordato che le nuove norme "non hanno toccato il limite di consumo di alcolici, ma c'è più attenzione per chi guida col telefonino, con le patenti ritirate per una settimana, come segnale di sicurezza".

"Mi spiace per le prime patenti ritirate per chi usava il cellulare al volante, ma spero servano come segnale per salvare vite. Rispondere a quel messaggino, chattare, distrarsi, fare la live, smanettare sul cellulare mentre si guida può essere mortale, per voi e per gli altri. Quindi basta con l'uso del cellulare".

Secondo Salvini sul nuovo codice "sono girate molte fake news, come quella sul non poter prendere una tachipirina. E se uno si è fatto canna una settimana prima non viene rilevato dai test, che rilevano le sostanze assunte nelle ore precedenti. Poi, certo, non sta a me dire se è intelligente o meno fare uso di droghe".

"I test salivari e gli esami del sangue vanno indietro di qualche ora, non di qualche giorno. Chi usa medicinali su prescrizione medica che contengono cannabinoidi o oppiacei può tranquillamente guidare, basta che chiediate al medico se per quei medicinali per qualche ora o per qualche tempo non vi impediscano di guidare. Chiedere sempre al medico". Il segretario della Lega si riferisce alle preoccupazioni sollevate da diverse associazioni, secondo cui, chi viene trovato positivo al test anche diversi giorni dopo l’assunzione di sostanze che contengono cannabinoidi rischia la sospensione della patente. Secondo il Codice della strada, la presenza di cannabis può essere rilevata con un test, anche se nel momento in cui viene fermato il conducente non si trova in uno stato di alterazione.

Per le associazioni antiproibizioniste di fatto si tratta di una norma contro il consumo di droghe, anche leggere, che nulla ha a che vedere con la sicurezza stradale. Il punto è che la norma del nuovo Codice non distingue tra sostanze stupefacenti leggere o pesanti, per cui anche fumando cannabis diverse ore prima di mettersi al volante si rischia di pagare una multa da euro 1.500 ad euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno. Quando il reato viene accertato scatta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. E in caso di recidiva nel giro di tre anni, la patente di guida verrà sempre revocata.