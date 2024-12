video suggerito

Le regole del Codice della strada da ricordare a Capodanno: i nuovi obblighi e le multe Mentre ci si prepara per cenoni o festeggiamenti di Capodanno è bene ricordare che il nuovo Codice della strada ha portato diverse novità. Per quanto riguarda gli alcolici, le soglie non cambiano ma le sanzioni sono più pesanti. Anche per stupefacenti, uso del cellulare e superamento del limite di velocità ci sono multe salate. E chi pensa di spostarsi in monopattino dovrà rispettare i nuovi obblighi.

A cura di Luca Pons

La sera del 31 dicembre è tradizione per molti fare cenoni e festeggiare fino a tardi. Dopo, però, spesso è necessario mettersi al volante per tornare a casa. Per la propria sicurezza, per quella degli altri, e anche per evitare le dure sanzioni previste dal nuovo Codice della strada, è bene ripassare quali sono le novità che riguardano alcune delle situazioni più comuni, e che in certi casi comportano nuovi obblighi per chi guida: dal consumo di alcolici all'uso del cellulare, dai limiti di velocità all'utilizzo dei monopattini elettrici.

Le novità e le multe per chi guida dopo aver bevuto

Per quanto riguarda gli alcolici, lo ha già chiarito il ministro dei Trasporti Matteo Salvini pochi giorni fa: "Si potevano bere due bicchieri l'anno scorso, e si possono bere due bicchieri anche quest'anno". È vero: la soglia del tasso alcolemico non è cambiata, quindi resta illegale guidare se la quantità di alcol nel sangue supera gli 0,5 grammi per litro. Per i neopatentati, invece, per i primi tre anni la soglia è pari a zero.

Il tasso può cambiare molto in base al sesso, alla corporatura e al metabolismo della singola persona, come ha spiegato l'Istituto superiore di sanità fornendo una tabella indicativa. C'è chi può superare gli 0,5 g/l anche con un bicchiere di vino a stomaco vuoto, e chi può permettersi magari uno o due calici in più, specialmente se durante un pasto.

La novità del Codice della strada non è la soglia alcolemica, ma le sanzioni più severe. Infatti, chi viene sorpreso con un tasso tra 0,5 e 0,8 g/l subisce una multa da 573 a 2.170 euro, e la sospensione della patente da tre a sei mesi.

Se il tasso è tra 0,8 e 1,5 g/l la multa vale da 800 a 3.200 euro, la patente va sospesa da sei mesi a un anno, e scatta anche l'arresto per un periodo fino a sei mesi. Infine, se il tasso supera gli 1,5 g/l l'arresto va da sei mesi a un anno, la multa parte da un minimo di 1.500 euro e può arrivare fino a 6mila, e la sospensione della patente può durare fino a due anni.

Chi è già stato sanzionato per la stessa infrazione negli ultimi due anni, con un tasso al di sopra degli 0,8 g/l subirà l'obbligo di installare l'alcolock, che permette di avviare il motore solo se l'autista non ha bevuto. Sopra gli 1,5 grammi al litro invece scatterà il sequestro del mezzo e la revoca della patente.

Le regole per la guida sotto stupefacenti e l'uso del cellulare

Hanno fatto molto discutere le nuove regole per la guida sotto effetto di stupefacenti. La loro formulazione attuale, infatti, rischia di discriminare chi fa uso di cannabis terapeutica e anche chi ha fumato giorni prima. Fatto sta che se il test risulta positivo, la patente verrà immediatamente sospesa e si verrà condotti in una struttura sanitaria a fare analisi più approfondite. Si rischia la sospensione della patente fino a due anni, l'arresto fino a un anno e una multa fino a 6mila euro.

Per quanto riguarda invece l'uso del cellulare, restano i paletti già in vigore in precedenza: è illegale tutto ciò che obbliga ad allontanare le mani dal volante. No a telefoni e tablet o altri dispositivi elettronici, sono ammesse le chiamate in vivavoce – ma non se si prende il telefono in mano per rispondere – o con auricolare, purché un orecchio resti libero. In caso di infrazioni le multe possono andare da 250 a mille euro, con sospensione della patente da due settimane a due mesi. In caso di recidiva, poi, la multa fa fino a 1.400 euro, la patente può essere sospesa fino a tre mesi e si possono perdere fino a dieci punti.

I limiti di velocità

Le regole del Codice della strada servono a tutelare la sicurezza di chi guida e di chi è in strada anche con altri mezzi o a piedi, a Capodanno come in tutti gli altri giorni. Tra le infrazioni più frequenti, e anche quelle che portano il maggior rischio di incidenti – soprattutto se chi guida, ad esempio, è stanco o distratto dopo i festeggiamenti – ci sono gli eccessi di velocità.

Anche in questo caso, non sono cambiati i criteri che già esistevano per stabilire se c'è o meno un eccesso di velocità. Ma sono aumentati gli importi delle multe. Chi supera il limite di più di 10 e meno di 40 chilometri all'ora (ad esempio, fa tra i 60 e i 90 all'ora in una zona dove il limite è di 50) dovrà pagare dai 173 ai 694 euro. Se si ‘sfora' di 40-60 chilometri orari (quindi si fanno i 90-110 sempre in una zona a limite 50) la multa sale fino a 2.170 euro e scatta anche la sospensione della patente, da uno a tre mesi. Se si supera il limite di oltre 60 chilometri orari la sanzione può arrivare a 3.382 euro e la patente può essere sospesa fino a un anno.

Cosa si può fare e cosa no con i monopattini elettrici

Infine, un accenno all'uso dei monopattini elettrici. Può capitare che, nonostante il freddo, qualcuno scelga di affidarsi a questi mezzi anche nella notte di Capodanno. Innanzitutto bisogna ricordare – anche se può sembrare ovvio – che tutte le regole del Codice della strada, inclusa quella per guida in stato di ebbrezza si applicano anche ai monopattini: guidarne uno da ubriachi è illegale, e si va incontro alle stesse sanzioni (con l'eccezione della sospensione della patente).

Con il nuovo Codice, chi è a bordo di un monopattino ha degli obblighi in più. È ufficialmente necessario indossare un casco, ad esempio. In più, è vietato circolare al di fuori dei centri urbani. E non si può passare nelle zone pedonali e sulle piste ciclabili: solamente sulla strada riservata alle auto e agli altri mezzi.