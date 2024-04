video suggerito

Pescara, la kermesse di Fratelli d'Italia nel weekend: Meloni annuncerà la candidatura alle Europee? Questo fine settimana a Pescara si tiene la conferenza programmatica di Fratelli d'Italia e, secondo alcuni commentatori, dal palco finale Giorgia Meloni potrebbe annunciare la sua candidatura alle elezioni europee.

A cura di Annalisa Girardi

Questo fine settimana Pescara ospita la conferenza programmatica di Fratelli d'Italia, un evento su cui questa volta si sta concentrando un'attenzione più ampia di quella dei soli militanti: alla chiusura della kermesse, infatti, Giorgia Meloni potrebbe annunciare la candidatura alle elezioni europee. Dal partito continuano a dire che nulla è stato ancora deciso e che la presidente del Consiglio ci sta ancora pensando, ma la scadenza per la presentazione delle liste è ormai dietro l'angolo e il palco di domenica sembra l'occasione perfetta per annunciare la corsa.

Dall'opposizione, Elly Schlein ha già fatto sapere che ci sarà e correrà come capolista del Partito democratico nella circoscrizione Centro e nelle Isole. Dopo l'annuncio della segretaria dem potrebbe arrivare anche quello della leader di Fratelli d'Italia, che fin da quando si è cominciato a parlare delle candidature ha sempre detto di non volersi tirare indietro dal confronto con il consenso dei cittadini.

Dalla maggioranza il segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, ha fatto sapere che sarà candidato. "Era giusto farlo per gli elettori e per i dirigenti del partito", ha detto. Non ci sarà invece Matteo Salvini, che ha spiegato di essere già abbastanza impegnato con il suo ruolo di ministro e di segretario di partito. Ha però annunciato che con la Lega sarà candidato come capolista al Centro il generale Roberto Vannacci.

Tra i non candidati c'è anche il leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, che ne ha fatto una questione di principio. I personaggi di spicco della politica nazionale, sia che abbiano un ruolo di governo che nel Parlamento, chiaramente non abbandoneranno l'incarico a casa per andare in Europa: la candidatura è più che altro simbolica e un modo per portare alle urne gli elettori, visti i livelli di astensionismo alle ultime tornate elettorali. Ma per Conte è più che altro un inganno. Nemmeno i leader di Alleanza Verdi e Sinistra dovrebbero candidarsi alle Europee, ma hanno annunciato che con la loro lista ci sarà Ilaria Salis.