Giuseppe Conte non si candiderà alle elezioni europee: “Sarebbe un inganno per i cittadini”

A cura di Annalisa Girardi

Giuseppe Conte non si candiderà alle prossime elezioni europee del 6 e 9 giugno 2024. Il leader del Movimento Cinque Stelle, durante una conferenza stampa presso la sede del partito, ha annunciato che non ha intenzione di correre per un posto al Parlamento europeo, spiegando di non voler ingannare i cittadini: "Non ci sarò in quelle liste e mi auguro che gli altri leader non ci siano. Proprio alla luce del grave discredito in cui stanno precipitando le istituzioni, ho lanciato questo messaggio, che è nella tradizione del M5s, ma che vorrei fosse condiviso dalle altre forze politiche. Non possiamo continuare ad ingannare i cittadini con i nostri comportamenti, la politica deve imparare una volta per tutte a non prendere in giro i cittadini. Non puoi dire loro datemi il voto, mi candido, trovate Conte su tutte le liste, ma Conte già sa che nel Parlamento europeo non ci potrà andare perché è già deputato".

Dell'opportunità dei leader politici di presentarsi alle europee aveva parlato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante la conferenza stampa di fine anno. Spiegando di non aver ancora deciso se candidarsi o meno, Meloni aveva sottolineato che i capi di partito – specialmente se ricoprono ruoli di governo o sono comunque eletti in Parlamento – non si presentano alle europee per andare effettivamente a Bruxelles, ma piuttosto per misurarsi con il consenso elettorale. E aveva detto che gli elettori fossero ben consapevoli di questi meccanismi.

Non solo: la leader di Fratelli d'Italia – specificando che avrebbe comunque preso una decisione insieme agli altri vertici di maggioranza – aveva aggiunto che la corsa sarebbe stata ancora più interessante se si fossero presentati anche i leader di opposizione.

Parole che però non convincono Giuseppe Conte. Che anzi ha commentato: "Elly Schlein non ha l'immunità, non è che se si candida Giorgia Meloni inganna gli elettori e se lo fa Schlein, siccome fa parte del Pd che è in un campo progressista, non inganna gli elettori. Certo che ingannerebbe gli elettori, Schlein. Ho fatto un appello a tutti. Non inganniamo gli elettori".