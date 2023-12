Perché non è ancora arrivata la tredicesima 2023 e quando verrà accreditata La tredicesima è la mensilità aggiuntiva che spetta a dicembre a pensionati, lavoratori pubblici e privati. Non c’è una data univoca per il pagamento: chi non l’ha ancora ricevuta potrebbe vedersela accreditare nei prossimi giorni, prima di Natale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Girardi

36 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dicembre è mese di tredicesime. Non c'è una data uguale per tutti per il versamento della mensilità aggiuntiva che spetta a lavoratori dipendenti e pensionati: arriva nel mese di dicembre, ma il giorno di accredito dipende da cosa prevede il contratto collettivo di riferimento. In generale, dal momento che viene corrisposta in vista delle festività natalizie, la tredicesima arriva prima del 25 dicembre. Se non è ancora arrivata, tuttavia, non c'è bisogno di preoccuparsi: non per forza ci sono problemi o ritardi, semplicemente il proprio contratto di riferimento prevede una data più a ridosso del Natale. Per quanto riguarda l'importo, invece, dipende dallo stipendio che il singolo lavoratore ha ricevuto durante l'anno.

La tredicesima 2023 ai pensionati è arrivata il 1° dicembre

Chi ha già ricevuto l'assegno sono i pensionati: l'Inps infatti ha iniziato a versare la tredicesima il 1° dicembre. Sia che si vada a ritirare l'assegno alle Poste, sia che questo venga accreditato dalla banca, per i pensionati vale la regola del primo giorno di dicembre.

Le date del pagamento della tredicesima per i dipendenti pubblici

Per i dipendenti pubblici, invece, un decreto legge del 2001 prevede che la mensilità extra venga pagata con lo stipendio di dicembre a metà del mese (normalmente tra il 14 e il 16 dicembre). Se questa data non coincide con un giorno lavorativo, però, il pagamento è anticipato a quello precedente. Ad esempio, quest'anno il 16 dicembre cade di sabato: quelle categorie che aspettavano il pagamento della tredicesima il 16 dicembre quel giorno lo vedranno invece accreditato quello precedente.

Leggi anche Bonus una tantum a Natale 2023 e tredicesima, di quanto aumentano gli stipendi a dicembre e per chi

Come funziona la tredicesima per i privati

Per quanto riguarda i dipendenti del settore privato invece, come precisato, la data dipende da quello che è stato previsto nel contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, ai metalmeccanici la tredicesima potrebbe non essere ancora arrivata, dal momento che quel contratto stabilisce che il versamento avvenga alla vigilia di Natale. Il contratto del commercio invece afferma generalmente che la tredicesima vada corrisposta entro il 24 dicembre, ma non è chiaro se all'inizio del mese o a metà.

In totale, tra dipendenti – pubblici e privati – e pensionati, dovrebbero essere circa 35 milioni i cittadini che in queste settimane hanno ricevuto (o riceveranno nei prossimi giorni) la tredicesima.