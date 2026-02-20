Pensioni, a marzo arrivano aumenti e arretrati: come cambiano gli assegni con le nuove aliquote Irpef

A marzo, grazie al taglio della seconda aliquota Irpef dal 35% al 33% per chi percepisce pensioni medio-alte, e alle maggiorazioni sociali per over 70 e invalidi civili totali, molti pensionati riceveranno un aumento dell’assegno. Nel cedolino di marzo saranno inclusi anche gli arretrati di gennaio e febbraio, mostrando subito gli importi aggiornati.

A partire dal prossimo mese di marzo, molti pensionati italiani potranno contare su assegni leggermente più sostanziosi, grazie a una serie di novità fiscali e sociali che l'Inps applicherà direttamente nei cedolini. Le novità riguardano principalmente due ambiti: la riduzione dell'Irpef per chi percepisce pensioni medio-alte e l'aumento delle maggiorazioni sociali per gli over 70 e per gli invalidi civili totali. Oltre a questo, marzo sarà il mese in cui verranno corrisposti anche gli arretrati riferiti ai mesi di gennaio e febbraio, con l'obiettivo di garantire un incremento immediato e visibile nelle tasche dei beneficiari.

Chi beneficia del taglio dell'Irpef sulle pensioni e di quanto aumenta l'assegno

Il primo intervento riguarda il cosiddetto "taglio della seconda aliquota Irpef", che passa dal 35% al 33% per chi percepisce redditi compresi tra 28mila e 50mila euro. Questo significa che una fetta consistente di pensionati italiani, cioè circa il 27%, almeno secondo le stime dell'Ufficio parlamentare di bilancio, vedrà una riduzione della propria aliquota media di 0,2 punti, con un risparmio annuo medio stimato intorno ai 55 euro. Il meccanismo, però, è progressivo: chi si trova poco sopra la soglia dei 28mila euro noterà cioè soltanto piccoli incrementi, perché la riduzione si applica solo alla parte eccedente tale soglia. Per esempio, un pensionato con un reddito annuo lordo di 30mila euro potrebbe osservare un aumento di appena 3-4 euro al mese, a cui si sommano gli arretrati di gennaio e febbraio, portando il totale a 10-12 euro extra a marzo.

Salendo a pensioni più consistenti, l'effetto diventa più evidente: con una pensione lorda di 40mila euro, l'incremento netto mensile è di circa 20euro, che sommati agli arretrati arrivano a un bonus di circa 60 euro sul cedolino. Chi percepisce 50mila euro lordi, poi, potrà contare su circa 35-37 euro di aumento mensile, che uniti agli arretrati superano i 100 euro complessivi.

Maggiorazioni sociali per over 70 e invalidi civili totali

In parallelo, marzo porterà con sé anche le maggiorazioni sociali, riservate a pensionati con requisiti specifici: over 70 e invalidi civili totali con redditi bassi. Questi benefici aggiuntivi si traducono in un incremento mensile variabile, che può arrivare a 12 euro netti in più rispetto alla situazione attuale. Anche in questo caso, il cedolino di marzo includerà gli arretrati di gennaio e febbraio, così che il totale aggiuntivo percepito nel mese si avvicini ai 40 euro.

Come verificare l'aumento e gli arretrati

Le pensioni di marzo saranno accreditate a partire da lunedì 2 marzo, senza differenze tra i pagamenti effettuati tramite Poste Italiane o bonifici bancari, a differenza di quanto avvenuto a inizio anno. I pensionati possono verificare in anticipo gli importi degli aumenti già a partire dal 20 febbraio, scaricando il proprio cedolino dal portale dell’Inps o consultando il fascicolo previdenziale online. In questo modo sarà possibile controllare tutti i dettagli relativi all’Irpef, alle trattenute fiscali e alle addizionali locali, che possono variare da regione a regione o da città a città.

È importante sottolineare che se il netto percepito non dovesse cambiare in maniera significativa rispetto al mese precedente, non necessariamente si tratta di un errore: il risultato dipende dal reddito imponibile, dalle detrazioni spettanti e da eventuali altri redditi, oltre che dai requisiti reddituali legati alle maggiorazioni.