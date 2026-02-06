Parte AscoltaMi, il nuovo servizio digitale di supporto psicologico per studenti di medie e superiori

Il Ministero dell’Istruzione ha avviato ufficialmente AscoltaMi, un servizio digitale di sostegno psicologico per studenti dell’ultimo anno delle medie e del primo biennio delle superiori. Il percorso prevede cinque incontri a distanza con psicologi esperti e ha l’obiettivo di intercettare precocemente situazioni di disagio.

Il Ministero dell'Istruzione ha annunciato l'avvio di AscoltaMi, il nuovo servizio digitale di sostegno psicologico rivolto agli studenti delle scuole medie e del primo biennio delle superiori. La misura nasce per garantire il benessere mentale degli adolescenti, sempre più esposti a stress, ansia e isolamento. Secondo i dati più recenti, infatti, circa uno studente su cinque in Italia soffre di disturbi d'ansia e più della metà degli adolescenti tra i 12 e i 18 anni segnala stati prolungati di tristezza o nervosismo, tutti fenomeni che possono ovviamente influire sul rendimento scolastico e sul percorso di crescita personale.

Il progetto, finanziato con 18,5 milioni di euro annui e previsto dalla Legge di Bilancio 2025, si pone l'obiettivo di intercettare precocemente situazioni di disagio, e di offrire un supporto mirato prima che i problemi diventino più complessi. L'iniziativa si baserà su una stretta collaborazione tra scuole e servizi sociosanitari territoriali: le prime avranno il compito di informare gli studenti e accompagnarli nella richiesta del servizio, mentre gli psicologi coinvolti forniranno consulenza a distanza, garantendo interventi personalizzati e integrando la prevenzione psicologica nella vita scolastica.

Con AscoltaMi, spiega il ministero, la scuola non si limiterebbe a trasmettere solo conoscenze, ma si pone l'obiettivo "di diventare un luogo in cui prendersi cura della crescita emotiva degli studenti". Ecco tutto quello che c'è da sapere.

A chi è rivolto e come funziona il servizio

Possono usufruire del servizio:

gli studenti dell'ultimo anno della scuola media;

gli studenti del primo biennio delle superiori.

Ogni studente può richiedere il supporto una sola volta nell'anno scolastico, ricevendo un voucher digitale da 250 euro che consente di effettuare cinque incontri di un'ora ciascuno con psicologi selezionati dall'Ordine nazionale degli Psicologi. Gli incontri si svolgeranno a distanza tramite l'app AscoltaMi, integrata nella piattaforma Unica, che raccoglie i principali servizi digitali per la vita scolastica.

Quali sono gli obiettivi del servizio

Secondo quanto riferito dal Ministero dell'Istruzione, AscoltaMi nascerebbe con l'obiettivo di rispondere a diverse esigenze legate al benessere psicologico degli studenti:

prevenire il disagio giovanile e favorire il benessere emotivo degli studenti;

supportare chi proviene da contesti socio-culturali svantaggiati, riducendo gli ostacoli alla partecipazione alla vita scolastica;

contrastare il rischio di abbandono scolastico integrare la prevenzione e l'orientamento psicologico all'interno del percorso educativo.

Il ministro Giuseppe Valditara ha definito la misura "fortemente innovativa", sottolineando che interventi di questo tipo "rafforzano il ruolo della scuola come comunità educativa" e contribuiscono a mettere al centro lo studente, non solo il rendimento scolastico.

Le tempistiche

Il servizio AscoltaMi dovrebbe diventare operativo entro i primi giorni di marzo 2026, con una fase iniziale di attivazione che coinvolgerà gradualmente le scuole aderenti e gli psicologi disponibili. Nelle settimane successive al lancio, gli istituti scolastici avranno poi il compito di informare studenti e famiglie sulle modalità di accesso, spiegando come richiedere il voucher digitale e come prenotare gli incontri.