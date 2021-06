Sembrava uno scenario remoto, quasi impensabile appena pochi giorni fa. Ma minuto dopo minuto, ora dopo ora, si fa sempre più concreto. Oggi pomeriggio Giuseppe Conte parlerà in conferenza stampa, forse per annunciare il suo addio al Movimento 5 Stelle, anche se – di fatto – non ne è mai stato ufficialmente capo politico. Insuperabili gli attriti con Beppe Grillo, con la telefonata di ieri tra i due che non sarebbe servita a nulla. Si è parlato di qualche spiraglio, che però sembra essersi richiuso quasi subito. Poi l'annuncio di Conte questa mattina sui suoi canali social: conferenza stampa fissata alle 17.30, difficilmente per parlare di una riconciliazione. Resta qualche ora per ricomporre i pezzi, ma l'ex presidente sembra ormai convinto a mollare.

Dietro la decisione di Conte ci sarebbe la sensazione di non avere "l'agibilità politica". Lo statuto, promesso da settimane ma mai reso noto, non ha passato il vaglio del garante. Lo strappo si è consumato in pochi giorni, con l'ex presidente del Consiglio che vorrebbe dettare la linea politica al 100% e, secondo quanto trapelato, con Grillo non sarebbe possibile. Un dualismo senza precedenti nella storia del partito – per quanto breve – con l'avvocato del popolo, prima indicato come premier e poi scelto come capo politico, che è pronto ad abbandonare la nave e forse (chissà) ad andare a capitalizzare in altro modo le altissime percentuali di gradimento che continuano a riconoscergli i sondaggi.

Quasi tutti, in queste ore, si sono esposti per ricucire lo strappo. Da Luigi Di Maio, primo mediatore, al trio Patuanelli-Taverna-Licheri, che venerdì scorso hanno passato quasi tre ore con Conte. Tutto ha portato alla telefonata di ieri che, secondo quanto scrive il Corriere, avrebbe rappresentato l'ultima goccia. "Hai distrutto il progetto", avrebbe detto Conte direttamente a Grillo, mentre il garante apriva su questioni ritenute di poco conto dall'ex presidente del Consiglio. L'annuncio della conferenza stampa fatto trapelare qualche giorno fa, ora è diventato ufficiale. Che sia un altro passo strategico nella guerra di nervi tra leader in pectore e garante-fondatore o la fine del rapporto tra Conte e i 5 Stelle ce lo dirà solo il tempo. Poco, in questo caso.