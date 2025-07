Niente più limite per i liquidi nel bagaglio a mano sui voli aerei: da quando e in quali aeroporti

Presto potrebbe sparire, dai principali aeroporti italiani e non solo, il limite di 100 millilitri per i liquidi – acqua, vino, creme, profumi – che si possono portare nel bagaglio a mano sui voli aerei. Entro la fine dell’estate dovrebbe arrivare l’approvazione europea ai nuovi scanner che distinguono gli esplosivi dai liquidi normali.

Immagine di repertorio

Presto nei principali aeroporti i passeggeri potrebbero essere liberi di portare nel proprio bagaglio a mano qualunque quantità di liquidi, senza più dover rispettare il limite dei flaconi da 100 millilitri. Il motivo è che a breve – forse già tra fine luglio e agosto, anche se non è certo – si aspetta il via libera dell'Ecac (Conferenza europea dell’aviazione civile) per degli scanner più moderni che permettono di distinguere i liquidi pericolosi, rendendo così obsolete le vecchie regole. Questi però in Italia si trovano solo in alcuni scali.

In particolare, gli aeroporti coinvolti saranno: Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Milano Linate, Bergamo, Bologna, Catania, Torino. A riportare la notizia è il Corriere della sera. Come detto, le tempistiche non sono certe, ma già domani – venerdì 25 luglio – potrebbe arrivare l'incontro dell'Ecac che approverà l'algoritmo dei nuovi scanner, già installati in questi aeroporti e in altri in Europa.

Per i passeggeri sarebbe un bel cambiamento, a quasi vent'anni dal divieto di portare liquidi oltre i 100 millilitri, lanciato nel 2006. La misura era legata ai timori nati dopo gli attacchi alle Torri gemelle dell'11 settembre 2001, che portarono a una vera e propria rivoluzione della sicurezza negli aeroporti. Il divieto dei liquidi si spiegava con il timore che si potessero portare sull'aereo degli esplosivi all'interno di contenitori apparentemente innocui.

Poi però, l'anno scorso, era arrivata un'apparente svolta. In diversi aeroporti italiani, infatti, sono già installati degli scanner modello Hi-Scan 6040 CTiX, che vengono prodotti dall'azienda britannica Smiths Detection; sono un esempio dei macchinari moderni che permettono di analizzare esattamente il contenuto di una valigia senza aprirla. Era partita una sperimentazione, ma la Commissione europea era intervenuta per fermarla, perché c'era il sospetto che l'algoritmo usato per individuare esplosivi o altri potenziali pericoli non fosse ancora del tutto sicuro.

Dal 1° settembre 2024, perciò, tutti gli scanner di nuova generazione presenti in Europa erano diventati più o meno inutili, perché era tornato obbligatorio rispettare il limite dei 100 millilitri. Ora, dopo mesi di lavoro e aggiornamento dei dispositivi, dovrebbe essere vicino il via libera definitivo.

La novità potrebbe semplificare la vita già chi ha un viaggio in programma quest'estate, ma l'Ecac non ha confermato una tabella di marcia per l'approvazione. Per il momento, quindi, resta necessario aspettare che ci siano sviluppi ufficiali. In più, come detto, va tenuto a mente che il divieto di portare oltre 100 millilitri di liquido rimarrà identico in tutti quegli aeroporti che non sono dotati di uno scanner moderno.