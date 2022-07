“Niente indennità, ferie a rischio e dimissioni record”: gli infermieri non ce la fanno più Il segretario nazionale del sindacato degli infermieri Nursind, Andrea Bottega, spiega in un’intervista a Fanpage.it l’aria che si respira negli ospedali con il nuovo boom di casi Covid: “La situazione sta peggiorando, ma gli infermieri non ce la fanno più”. Tra ferie a rischio, contagi, straordinari, l’indennità mai arrivata e il boom di dimissioni “il sistema sta per crollare”.

A cura di Tommaso Coluzzi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Covid è tornato a colpire ad alta intensità l'Italia, ma per gli infermieri negli ospedali la situazione è al limite: l'indennità promessa ancora non si è vista, le ferie sono a rischio, si fanno straordinari in continuazione per coprire i buchi, c'è chi è ancora a casa perché non vaccinato mentre chi è in corsia continua a contagiarsi. E i prossimi mesi preoccupano molto. "La situazione sta via via peggiorando – spiega Andrea Bottega, segretario nazionale del sindacato Nursind, intervistato da Fanpage.it – attualmente reggono di più le terapie intensive, che ancora non hanno una pressione tale da far fermare le attività di sala operatoria". Ma attenzione: "Siamo in una fase in cui stanno riaprendo gli ospedali Covid, occupando il personale nell'ampliamento dei posti di quei reparti – avvisa – È il segnale che sta ripartendo e sta ripartendo troppo presto".

"Siamo in una situazione estiva che è particolare, perché veniamo da due anni in cui al personale è stato chiesto di non fare le ferie – spiega ancora il segretario di Nursind – Ma dobbiamo consentire al personale di riposarsi, perché se si parla di sindrome post Covid sappiamo anche che la maggior parte dei sanitari è stata colpita dal virus e non sono mica esenti". A tutto questo "si somma il fatto che ci sono ancora lavoratori sospesi e, banalmente, i positivi", perché "come aumentano i casi tra la popolazione aumentano anche tra gli infermieri". L'allarme di Bottega è chiaro: "Questa situazione peggiora di settimana in settimana, mettendo a rischio la tenuta del sistema – continua – Se ci sono ferie programmate e chi lavora si contagia come si fa? Prima fai saltare i giorni di riposo e fai fare straordinari, ma se andiamo avanti così in poco tempo sarà insostenibile la situazione. Nelle ultime due settimane il Covid sta dilagando, se andiamo avanti così si dovranno sospendere le ferie".

"Le strade sono due – continua Bottega – o si riduce l'attività tagliando i servizi ai cittadini, accorpando e rimandando gli interventi, o non si garantiscono le ferie al personale". Ovviamente "è più facile la prima, che l'estate già capita di solito", ma "in questa situazione la domanda di solito diminuisce e qui invece aumenta". Quella che racconta il sindacalista degli infermieri è una situazione difficilissima: "Abbiamo colleghi sospesi, colleghi assunti dal Servizio sanitario nazionale e mandati nelle case di riposo a coprire le carenze di personale togliendoli dagli ospedali, colleghi che hanno fatto tutte le vaccinazioni e si contagiano per la seconda volta, e quando torni devi fare turni in più per coprire i buchi, chi ha prenotato le ferie ha paura che gli saltino e non abbiamo visto ancora un euro", dice tutto d'un fiato.

Leggi anche Perché ci reinfettiamo anche se siamo vaccinati e abbiamo già avuto il Covid

"In tutta la pandemia la valorizzazione di questo personale è pari a zero – spiega Bottega – Senza contare che siamo l'unica categoria delle professioni sanitarie che viene spostata da un reparto all'altro. Viviamo da due anni in una totale incertezza, in uno stato di estrema precarietà".

In tutto ciò c'è un fenomeno nuovo, quello delle dimissioni: "La metà del personale che cessa il rapporto di lavoro non è per pensionamento, ma si dimettono. Altro che posto pubblico – racconta il sindacalista – Un mio collega si è licenziato quindici giorni fa per fare il serramentista, per migliore qualità di vita e maggiore stipendio". Gli iscritti al sindacato "ci telefonano spesso per chiedere i tempi di preavviso per licenziarsi".

Questo tema riguarda anche e soprattutto i giovani: "Il primo problema è economico, il secondo è il disagio che richiede questa professione, lavorare la domenica o la notte il sabato, per le nuove generazioni è un peso e cercano opportunità di lavoro differenti – spiega Bottega – il terzo è la possibilità di carriera, crescita, andare avanti nel percorso di studi". Ma "non c'è contropartita economica se uno studia di più, non si fanno cose diverse, non si guadagna di più, non si ha la possibilità di avere magari turni diversi". Oggi non c'è differenza ta "chi ha la laurea triennale e chi ha la specialistica e magari un paio di master – racconta ancora il segretario di Nursind – Abbiamo delle risorse e delle potenzialità che non vengono valorizzate".

E infine c'è la questione dell'indennità – di cui spesso abbiamo parlato in passato – che è esemplare dell'insoddisfazione degli infermieri: "Non abbiamo ricevuto alcun riconoscimento, ora forse qualcosa con il contratto a fine anno, ma parliamo dei soldi che aveva stanziato il governo Conte due anni fa e che i medici hanno ricevuto subito – racconta Bottega – A noi niente, neanche per dire grazie per quello che abbiamo fatto finora". Nel frattempo i posti messi a bando dalle università non vengono riempiti tutti: "Il sistema sta per crollare – avvisa in conclusione il sindacalista – Con questi numeri tra cinque o dieci anni se capita un'altra pandemia simile a questa cosa succederà?".