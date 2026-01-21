Nei sondaggi politici Fratelli d’Italia domina, cala il M5s: chi prende più voti fra i partiti

Con il 31,1% FdI domina i sondaggi politici. Il Pd è stabile al 22,4%. Cala il M5s, al 12,4%. Ancora una volta vicinissime, Lega e FI. Ecco chi prende più voti secondo Swg.

Fratelli d'Italia domina i sondaggi politici. È al 31,1%, in testa alla classifica dei consensi. Il Partito democratico è stabile, al 22,4% ma distante. Cala il Movimento 5 Stelle, al 12,4%. Ancora una volta vicinissime, Lega e Forza Italia. Vediamo come vanno i partiti, chi è cresciuto e chi è crollato nell'ultimo sondaggio di Swg per La 7.

Il borsino dei partiti: chi prende più voti?

Fratelli d'Italia mantiene il suo primato. Nulla di nuovo, anzi. La rilevazione conferma che i suoi consensi sono molto forti e che il partito gode di buona salute. Se si votasse oggi, FdI prenderebbe il 31,1% (in aumento dello 0,2% rispetto a una settimana fa). Una significativa crescita che nel giro di tre anni ha portato il partito di Meloni a un ottimo risultato. I suoi consensi sono così alti da rendere poco temibile, quantomeno allo stato attuale, la concorrenza delle opposizioni.

Partito democratico e Movimento 5 Stelle infatti, sono gli unici ad andare in doppia cifra nei sondaggi, ma le loro percentuali restano basse rispetto a quelle di FdI. Il più vicino è il Pd, che nell'ultima settimana è dato al 22,4% (+0,1%). Anche i consensi dei dem sono saliti rispetto a tre anni fa, ma non abbastanza da reggere il ritmo di crescita di FdI e chiudere lo stacco con il rivale. Ancora più distanti i pentastellati. Il Movimento è a dieci punti dal Pd e a quasi venti dai meloniani. Rispetto a sette giorni fa, perde tre decimi e si attesta al 12,4%.

Più in fondo Alleanza Verdi-Sinistra. Nell'ultimo periodo i suoi consensi non sono cresciuti né si sono abbassati. Il sondaggio attribuisce ai Verdi il 6,4% delle preferenze, in leggerissimo calo (-0,1%).

Nel resto del centrodestra il quadro è noto. Lega e Forza Italia restano entrambe sotto il 10%, molto vicine tra loro ma lontanissime da FdI, che al momento rappresenta la vera forza trainante della coalizione. Negli ultimi tre anni i consensi degli alleati non sono saliti granché , le cose sono andate meglio sicuramente per FI ma i risultati raggiunti restano modesti. Oggi alle urne prenderebbe l'8,4% (+0,1%). Per quando riguarda il Carroccio, si registra una flessione dello 0,3% che porta i leghisti all'8%, appena sotto gli azzurri.

Restano i partiti più piccoli, quelli che si collocano nell'area centro-liberale. Azione raccoglie il 2,8% (-0,1%), seguita da Italia Viva, che si ferma al 2% (-0,2%). Stabile +Europa, con l'1,3% e infine, a chiudere la classifica, Noi Moderati, con l'1,2% (+0,2%).